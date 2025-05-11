"Арсенал" добыл ничью против "Ливерпуля", уступая в два гола
Отыграв дефицит в два гола после первого тайма, "Арсенал" избежал поражения в гостях у "Ливерпуля" — 2:2.
Как и ожидалось, Конор Брэдли заменил в стартовом составе "красных" Трента Александер-Арнольда. Также вернулись Энди Робертсон, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи и Луис Диас.
В заявке "канониров" не оказалось Деклана Райса, поэтому Микель Мерино опустился в полузащиту, а Леандро Троссард отправился играть нападающего.
Матч на "Энфилде" начался с опасного розыгрыша штрафного гостями, но Букайо Сака, пробивая ногой с угла вратарской площади, не попал по воротам.
На восьмой минуте хозяева ответили убойным моментом. Луис Диас расстреливал ворота из центра штрафной, но Давид Райя каким-то чудом остановил мяч.
"Ливерпуль" стал взвинчивать темп и на 20-й минуте открыл счет. После быстрого ввода аута Робертсон выполнил подачу к ближней штанге, а Коди Гакпо пробил головой — 1:0.
Спустя всего минуту Собослаи оказался с мячом на правом краю штрафной. Доминик направил снаряд мимо Райи, и подоспевшему Диасу оставалось поразить ворота с близкого расстояния — 2:0.
Постепенно "красные" расслабились, за что поплатились сразу после перерыва. Троссард из под Брэдли набросил мяч к границе вратарской, а Габриэль Мартинелли свободно пробил головой — 2:1.
В дальнейшем команды словно поменялись ролями относительно первого тайма. "Канониры" диктовали игру, а их соперник ничего не мог с этим поделать.
"Арсенал" оказывал давление и на 70-й минуте закономерно сравнял счет. Алиссон чудом перевел в штангу дальний удар Мартина Эдегора, но Микель Мерино тут же сыграл головой на добивании — 2:2.
Гости, конечно, захотели вырвать победу, однако силы были уже на исходе, вдобавок на 78-й минуте Мерино схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
В остатке матча Робертсон и Эдегор отметились неточными ударами, а Диогу Жота даже забил после розыгрыша углового, однако система VAR подтвердила фол.
"Ливерпуль" убедительно выиграл первый тайм со счетом 2:0, а "Арсенал" сделал то же самое во втором, хотя и смазал концовку удалением. Итогом стала ничья, и этот результат выглядит справедливо, если брать матч целиком.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
11.05.2025 20:30
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Последние комментарии:
Ливерпуль няшный клуб. Сам не унывает и дарит радость отчаявшимся..
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кекстер, ебало! ОРУ!))
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114 омсбр. на 9 мая командир с позывным "Кама" устроил гладиаторские бои среди 500х. Среди офицеров делаются ставки на победителя.
Russian soldiers who refused to fight were put in a pit and after a few days drunken officers promised the winner of the duel the opportunity to get out of the pit
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кобби мейну
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ОРУУУУУУ
В Рыльске Курской области атакованы гостиница и автомойка, — местные телеграм-каналы
Прокремлевские издания Russia Today и Mash также сообщают, что, предположительно, удар был нанесен с помощью HIMARS. Точное количество пострадавших пока не установлено.
Украинский телеграм-канал Exilenova пишет, что удар пришелся на оперативный штаб ВС РФ, под завалами могут находиться военные.
Информация уточняется.
російські джерела інформують, що ураження прийшлось на оперативний штаб ЗСРФ, під завалами військові.
Слідкуємо.
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это кекстер к деду своему приехал в отпуск арююю
https://www.gazeta.ru/amp/social/news/2025/05/11/25751744.shtml
Ветерану в Якутске подарили просроченный суповой набор в честь 9 Мая
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Каково быть на 16?)
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рубен попиздим - это топ.
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только желтоё6лый начал рассказывать о своих успехах, как наполи играет в ничью)))) чисто бабка: всё наоборот
11.05.2025 22:04 #
halamadrid94
Мактоминей ассист , Лукаку гол , Скудетто в Неаполь. А Интер должен сконцентрироваться на финале ЛЧ.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/114755/?c=1
(ответить)
Квадрат дырявый, снова могилы шмонаешь?
(ответить)
мистер «0 сыгранных экспрессо» ставил против своей помойки?
11.05.2025 22:01 #
halamadrid94
Вот из последних: Полуфиналы Кубка Англии и Финал точно предвидел. И финал ЛЧ.
Источник: https://fapl.ru/posts/114755/?c=1
(ответить)
Ямаль и рафинья конечно кбать звери
(ответить)
Мактоминей ассист , Лукаку гол , Скудетто в Неаполь. А Интер должен сконцентрироваться на финале ЛЧ.
(ответить)
В принципе Слот в любом случае заслуживает поздравлений.
Как говорится, чемпионов не судят. Пройдут годы, никто т не вспомнит, как оно было добыто, все будут смотреть на галочку.
(ответить)
Ну отмазы скаузеров просто смешны
Челы в фул составе без туриков не выиграли у команды, которая бегала в середине недели + играет без половины ключевых игроков
Слот не Клопп, у немца школьники в финалах разрывали основу пенсов
(ответить)
Нечищенные зубы УБИВАЮТ сердце: учёные выяснили, что живущая на деснах бактерия провоцирует аритмию и даже инфаркт.
Вся проблема в бактерии, которая вызывает пародонтит. Оказалось, она может попадать в кровоток и провоцировать фиброз сердца — в нём появляется рубцовая ткань, которая вызывает аритмию, инфаркт и сердечную недостаточность.
Решение только одно — регулярно чистить зубы и сразу лечить их.
(ответить)
Лысый бездарь... взял чемпик на багаже Клоппа за 4 тура до конца чемпионата, при этом, проводит минимальную ротацию, играя по одной и той же схеме с нулем новых идей. Просто иди нахуй!
На "команду" больно смотреть: Салах, так жаждет побить рекорд Ширера, что не может точный пас отдать на 5 метров. Гакпо - игрок уровня ЧШ, но при здоровых Кьезе и Жоте, оказазывается в старте... Г - гакпа - голландец. Конат и ВВД - два охранника козявочной станции. И если Конатик стал косячить после травмы, то ван Дик хавал кози весь сезон на пару с Роббо.
(ответить)
Арсосал? Да!
П.с. кто есть тут из олдов чет вообще тухло 20 коментов еле собирает главная новость
(ответить)
Казахский педофил из Нурсултанси
https://imgur.com/a/GHIM2Du
05.05.2025 20:20 #
halamadrid94
Твоя сестренка вскружила мне голову, уже несколько дней хожу сам не свой.
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Источник: http://fapl.ru/posts/114630/?c=1#c8047276
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Кстати, если ПСЖ выиграет ЛЧ, то очень хотелось бы посмотреть на ебало Мбапе)
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