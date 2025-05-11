"Арсенал" добыл ничью против "Ливерпуля", уступая в два гола

Отыграв дефицит в два гола после первого тайма, "Арсенал" избежал поражения в гостях у "Ливерпуля" — 2:2.

Как и ожидалось, Конор Брэдли заменил в стартовом составе "красных" Трента Александер-Арнольда. Также вернулись Энди Робертсон, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи и Луис Диас.



В заявке "канониров" не оказалось Деклана Райса, поэтому Микель Мерино опустился в полузащиту, а Леандро Троссард отправился играть нападающего.



Матч на "Энфилде" начался с опасного розыгрыша штрафного гостями, но Букайо Сака, пробивая ногой с угла вратарской площади, не попал по воротам.



На восьмой минуте хозяева ответили убойным моментом. Луис Диас расстреливал ворота из центра штрафной, но Давид Райя каким-то чудом остановил мяч.



"Ливерпуль" стал взвинчивать темп и на 20-й минуте открыл счет. После быстрого ввода аута Робертсон выполнил подачу к ближней штанге, а Коди Гакпо пробил головой — 1:0.



Спустя всего минуту Собослаи оказался с мячом на правом краю штрафной. Доминик направил снаряд мимо Райи, и подоспевшему Диасу оставалось поразить ворота с близкого расстояния — 2:0.



Постепенно "красные" расслабились, за что поплатились сразу после перерыва. Троссард из под Брэдли набросил мяч к границе вратарской, а Габриэль Мартинелли свободно пробил головой — 2:1.



В дальнейшем команды словно поменялись ролями относительно первого тайма. "Канониры" диктовали игру, а их соперник ничего не мог с этим поделать.



"Арсенал" оказывал давление и на 70-й минуте закономерно сравнял счет. Алиссон чудом перевел в штангу дальний удар Мартина Эдегора, но Микель Мерино тут же сыграл головой на добивании — 2:2.



Гости, конечно, захотели вырвать победу, однако силы были уже на исходе, вдобавок на 78-й минуте Мерино схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



В остатке матча Робертсон и Эдегор отметились неточными ударами, а Диогу Жота даже забил после розыгрыша углового, однако система VAR подтвердила фол.



"Ливерпуль" убедительно выиграл первый тайм со счетом 2:0, а "Арсенал" сделал то же самое во втором, хотя и смазал концовку удалением. Итогом стала ничья, и этот результат выглядит справедливо, если брать матч целиком.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче