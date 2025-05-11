Аморим: "Мы недостаточно напористы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в Премьер-Лиге его команде не хватает напористости, которую "красные дьяволы" демонстрируют в Лиге Европы.

Посреди недели обеспечив себе выход в финал Лиги Европы, в воскресенье "Юнайтед" был бит на своем поле "Вест Хэмом" со счетом 0:2 в рамках Премьер-Лиги.



Аморима расстраивает то, насколько вялый футбол демонстрирует "Юнайтед" в Премьер-Лиге, требуя от команда играть одинаково энергично и напористо везде.



"Если вы посмотрите на пропущенные нами голы, то мы могли избежать этих голов. Нам не хватило энергии, не хватило напористости, а это самые опасные вещи в этом клубе. Это можно было почувствовать в начале матча. На дистанции от своей штрафной и до чужой штрафной мы были недостаточно напористы. Это нечто, что мы должны изменить в этом клубе".



"Это моя ответственность. Это так расстраивает, потому что мы были так близки к голам. Мы недостаточно напористо защищали свои ворота, и это происходит неделя за неделей. В Лиге Европы мы играем не так хорошо, но там мы напористы".



"Это нечто, над чем нам нужно поработать. Это требует усилий на поле и за его пределами. Если мы не можем сделать это, тогда нам нужно уступить место другим людям. Всем нам".



"В финале нам будет противостоять команда из Премьер-Лиги, поэтому нам придется страдать. Конечно, мы будем более сосредоточенными, но это и вызывает обеспокоенность, потому что нам нужно быть сосредоточенными в каждом матче".



"Для меня не имеет значения, выиграем ли мы Лигу Европы, потому что наши проблемы гораздо крупнее", — цитирует Аморима Sky Sports.