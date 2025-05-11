Мареска поговорит с Джексоном насчет красной карточки

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пообещал поговорить с Николасом Джексоном насчет удаления сенегальского нападающего против "Ньюкасла".

В воскресенье Джексон крупно подвел "Челси", оставив свою команду вдесятером уже в первом тайме проигранного "синими" матча Премьер-Лиги (2:0). Николасу была показана прямая красная карточка за удар локтем по голове Свена Ботмана.



Мареска чувствует, что рефери поддался влиянию "Сент-Джеймс Парк", но все равно чувствует, что Джексону не следовало так поступать.



"Несомненно, красная карточка повлияла на игру. На этом стадионе против этой команды и так сложно, а когда вы даете им одного лишнего игрока, становится еще сложнее. Но в целом, думаю, у нас были моменты, особенно во втором тайме, сразу три больших момента. Играть вдесятером непросто".



"Что касается красной карточки, то это красная карточка, если рефери так решил. Я лишь скажу, что на некоторых стадионах больше решет шум трибун, нежели фол это или нет".



"Я не разговаривал с Нико, сейчас не момент для этого. Наверное, на следующий день мы поговорим с Нико".



"Такого рода вещей нужно избегать, потому что вам нужны все имеющиеся игроки на следующий матч. Но это случилось, теперь он пропустит остаток сезона и, надеюсь, извлечет урок на будущее".



"Для него сезон завершен. Он наш 9-й номер, наш нападающий. В остальном у нас есть Марк Гиу, но вы знаете, что он был травмирован три месяца. Он близок к возвращению, и нам нужно найти другое решение на два заключительных матча. Оба этих матча важны", — цитирует Мареску Sky Sports.



