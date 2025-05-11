"Юнайтед" уступил дома "Вест Хэму"

"Манчестер Юнайтед" зафиксировал очередной разочаровывающий результат в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:2.

В стартовом составе "красных дьяволов" можно было насчитать сразу шесть изменений относительно победы 4:1 над "Атлетиком" в Лиге Европы. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Алтай Байындыр, Мейсон Маунт и Амад Диалло.



В старт "молотобойцев" вернулись Владимир Цоуфал, Джеймс Уорд-Проуз и Гвидо Родригес.



Обе команды были крайне неторопливы в первом тайме, однако гостям хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 26-й минуте Мохаммед Кудус сильно прострелил с левого край штрафной во вратарскую, где Томаш Соучек ткнул мяч в сетку — 0:1.



"Юнайтед" толком не отреагировал на пропущенный гол, играя все так же невыразительно.



"Вест Хэм" после гола тоже не блистал, но, несмотря на отсутствие предпосылок, упрочил свое преимущество на 57-й минуте. Аарон Ван-Биссака почти от лицевой линии выполнил прострел к границе вратарской площади, а Джаррод Боуэн пробил в касание — 0:2.



Как "дьяволы" ни старались в заключительные полчаса, забить им так и не удалось. Мяч наотрез отказался заходить в ворота Альфонса Ареоля.



"Юнайтед" по-прежнему выглядит двумя разными командами в Премьер-Лиге и Лиге Европы, продолжая расстраивать публику "Олд Траффорд" во внутреннем чемпионате.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче