"Юнайтед" уступил дома "Вест Хэму"

Джаррод Боуэн "Манчестер Юнайтед" зафиксировал очередной разочаровывающий результат в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:2.

В стартовом составе "красных дьяволов" можно было насчитать сразу шесть изменений относительно победы 4:1 над "Атлетиком" в Лиге Европы. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Алтай Байындыр, Мейсон Маунт и Амад Диалло.

В старт "молотобойцев" вернулись Владимир Цоуфал, Джеймс Уорд-Проуз и Гвидо Родригес.

Обе команды были крайне неторопливы в первом тайме, однако гостям хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 26-й минуте Мохаммед Кудус сильно прострелил с левого край штрафной во вратарскую, где Томаш Соучек ткнул мяч в сетку — 0:1.

"Юнайтед" толком не отреагировал на пропущенный гол, играя все так же невыразительно.

"Вест Хэм" после гола тоже не блистал, но, несмотря на отсутствие предпосылок, упрочил свое преимущество на 57-й минуте. Аарон Ван-Биссака почти от лицевой линии выполнил прострел к границе вратарской площади, а Джаррод Боуэн пробил в касание — 0:2.

Как "дьяволы" ни старались в заключительные полчаса, забить им так и не удалось. Мяч наотрез отказался заходить в ворота Альфонса Ареоля.

"Юнайтед" по-прежнему выглядит двумя разными командами в Премьер-Лиге и Лиге Европы, продолжая расстраивать публику "Олд Траффорд" во внутреннем чемпионате.

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 18:15

Количество просмотров Просмотров: 3023

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.05.2025 20:28 # sausage
    Ахахаха, Конате красава убрал нигера)

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  2. zaeba1l 11.05.2025 20:27 # zaeba1l
    Все по сценарию.

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  3. bembo 11.05.2025 20:27 # bembo
    ван дик имба на стандартах

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  4. bembo 11.05.2025 20:24 # bembo
    для пидралей ничего не меняется
    2 поражения в последних турах и привет лига европы
    УЕХЕХЕХЕХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  5. bembo 11.05.2025 20:23 # bembo
    отсосалах если раньше с выгодных позиций пулял, то щас этот клоун спецом пытается найти партнеров, даже если есть момент для удара.

    Все ради ебучей статки, боже какой он обоссаный днарь )

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  6. skychnie-oboi 11.05.2025 20:19 # skychnie-oboi
    Кривой Тупой ебаннат Робертсон - как всегда...

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  7. bembo 11.05.2025 20:18 # bembo
    Добивайте пидаров, чтоб не мучались!

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  8. dexter 11.05.2025 20:18 # dexter
    Алярм, хохол на поле!

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  9. skychnie-oboi 11.05.2025 20:16 # skychnie-oboi
    Тупой Хуйнессс в офсайдах бегает....Что за ебанаты - как они стали чемпионами я хз...Просто КЛОУНЫ....

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  10. forester-ibe 11.05.2025 20:16 # forester-ibe
    https://ibb.co/5WM6j4GW

    Ахахахахаха)))) ору

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  11. skychnie-oboi 11.05.2025 20:15 # skychnie-oboi
    Салах просто ТРУППП - ни паса, ни удара ни обводки.Тупо стоит тело на бровке - приняло мяч и 0 КПД.

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  12. division 11.05.2025 20:09 # division
    У лузерки совсем характера нет, сосут всем бесплатно

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  13. dexter 11.05.2025 20:08 # dexter
    Удален!

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  14. bembo 11.05.2025 20:06 # bembo
    Срайса нету на поле и Арсенал заиграл нормально в атаку
    ахах 100 лямов на ветер

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  15. bembo 11.05.2025 20:03 # bembo
    Ротете понравилось таки сосать в лч, не хочет в лигу европы позориться )))))))))

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  16. rice 11.05.2025 20:02 # rice
    O B O S A N O

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  17. skychnie-oboi 11.05.2025 20:01 # skychnie-oboi
    Все теперь бегать начнеге сукиии или уже все - все на Мальдивах.

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  18. dexter 11.05.2025 20:01 # dexter
    Лысый уе6ан. Пиздуй обратно в голандию.

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  19. electric 11.05.2025 20:00 # electric
    пидрали ((

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  20. redwhitegun 11.05.2025 20:00 # redwhitegun
    Впервые в сезоне Эдегор решил как следует впердолить по воротам, наконец то)

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