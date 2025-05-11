"Юнайтед" уступил дома "Вест Хэму"
"Манчестер Юнайтед" зафиксировал очередной разочаровывающий результат в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:2.
В стартовом составе "красных дьяволов" можно было насчитать сразу шесть изменений относительно победы 4:1 над "Атлетиком" в Лиге Европы. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Алтай Байындыр, Мейсон Маунт и Амад Диалло.
В старт "молотобойцев" вернулись Владимир Цоуфал, Джеймс Уорд-Проуз и Гвидо Родригес.
Обе команды были крайне неторопливы в первом тайме, однако гостям хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 26-й минуте Мохаммед Кудус сильно прострелил с левого край штрафной во вратарскую, где Томаш Соучек ткнул мяч в сетку — 0:1.
"Юнайтед" толком не отреагировал на пропущенный гол, играя все так же невыразительно.
"Вест Хэм" после гола тоже не блистал, но, несмотря на отсутствие предпосылок, упрочил свое преимущество на 57-й минуте. Аарон Ван-Биссака почти от лицевой линии выполнил прострел к границе вратарской площади, а Джаррод Боуэн пробил в касание — 0:2.
Как "дьяволы" ни старались в заключительные полчаса, забить им так и не удалось. Мяч наотрез отказался заходить в ворота Альфонса Ареоля.
"Юнайтед" по-прежнему выглядит двумя разными командами в Премьер-Лиге и Лиге Европы, продолжая расстраивать публику "Олд Траффорд" во внутреннем чемпионате.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
11.05.2025 18:15
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Ахахаха, Конате красава убрал нигера)
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Все по сценарию.
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ван дик имба на стандартах
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для пидралей ничего не меняется
2 поражения в последних турах и привет лига европы
УЕХЕХЕХЕХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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отсосалах если раньше с выгодных позиций пулял, то щас этот клоун спецом пытается найти партнеров, даже если есть момент для удара.
Все ради ебучей статки, боже какой он обоссаный днарь )
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Кривой Тупой ебаннат Робертсон - как всегда...
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Добивайте пидаров, чтоб не мучались!
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Алярм, хохол на поле!
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Тупой Хуйнессс в офсайдах бегает....Что за ебанаты - как они стали чемпионами я хз...Просто КЛОУНЫ....
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https://ibb.co/5WM6j4GW
Ахахахахаха)))) ору
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Салах просто ТРУППП - ни паса, ни удара ни обводки.Тупо стоит тело на бровке - приняло мяч и 0 КПД.
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У лузерки совсем характера нет, сосут всем бесплатно
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Удален!
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Срайса нету на поле и Арсенал заиграл нормально в атаку
ахах 100 лямов на ветер
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Ротете понравилось таки сосать в лч, не хочет в лигу европы позориться )))))))))
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O B O S A N O
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Все теперь бегать начнеге сукиии или уже все - все на Мальдивах.
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Лысый уе6ан. Пиздуй обратно в голандию.
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пидрали ((
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Впервые в сезоне Эдегор решил как следует впердолить по воротам, наконец то)
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