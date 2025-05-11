Дубль Эзе принес "Пэлас" победу над "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение от "Кристал Пэлас", дважды пропустив от Эберечи Эзе.

По сравнению с выездом к "Буде-Глимт" в стартовом составе "шпор" уцелели только Педро Порро, Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски.



У "орлов" вместо полузащитников Адама Уортона и Даити Камады вышли Джефферсон Лерман и Уилл Хьюз.



Уже на восьмой минуте мяч побывал в воротах хозяев. Исмаила Сарр с близкого расстояния замкнул прострел Даниэля Муньоса с правого края штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан.



На 29-й минуте Муньос еще раз опасно ворвался в штрафную по правому краю, на сей раз пробив в перекладину.



Вскоре Максанс Лакруа головой поразил ворота "Тоттенхэма", но из-за попадания мяча в руку Марка Гехи и этот гол был отменен.



В концовке первого тайма "Пэлас" все же добился своего. Неудержимый Муньос на скорости ворвался в штрафную и, стянув на себя все внимание, позволил Эберечи Эзе поразить пустые ворота — 0:1.



Второй тайм начался с того, что "орлы" убежали в контратаку, и Сарр с правого края штрафной со второй попытки нашел в центре Эзе, который пробил в касание — 0:2.



Вернуться в игру хозяева так и не смогли — их соперник банально был лучше. Уже в компенсированное время Эдди Нкетиа вышел один на один, но Антонин Кински уберег свою команду от разгрома.



"Пэлас" получил хороший заряд уверенности перед финалом Кубка Англии в следующий уикенд. А в случае с "Тоттенхэмом" видно, что все мысли команды на финале Лиги Европы.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче