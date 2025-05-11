"Лестер" обдумывает приглашение Шона Дайча
Бывший главный тренер "Эвертона" и "Бернли" Шон Дайч находится на радаре у вылетевшего из Премьер-Лиги "Лестера".
"Лестер" до сих пор не принял решение насчет своего нынешнего рулевого Рууда Ван Нистелроя, однако тот, не имея опыта работы в Чемпионшипе, едва ли сможет избежать увольнения.
"Лестер" настроен с первой же попытки вернуться в Премьер-Лигу, поэтому ищет специалиста с соответствующим опытом.
Дайч дважды выводил "Бернли" в Премьер-Лигу и сейчас находится без клуба, будучи уволенным из "Эвертона" в январе.
Также Дайч привлекателен для "Лестера" тем, что привык работать с ограниченным бюджетом, а "лисы" находятся в стесненном финансовом положении.
The Sun добавляет, что Дайч был открыт к назначению в "Лестере" еще по ходу этого сезона, но "лисы", попрощавшись со Стивом Купером, предпочли пригласить Ван Нистелроя.
11.05.2025 17:00
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нахуй ему эта помойка?
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Ну это чтобы снова уверенный буст лифт Кам бэк исполнить
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