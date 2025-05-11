"Лестер" обдумывает приглашение Шона Дайча

Шон Дайч Бывший главный тренер "Эвертона" и "Бернли" Шон Дайч находится на радаре у вылетевшего из Премьер-Лиги "Лестера".

"Лестер" до сих пор не принял решение насчет своего нынешнего рулевого Рууда Ван Нистелроя, однако тот, не имея опыта работы в Чемпионшипе, едва ли сможет избежать увольнения.

"Лестер" настроен с первой же попытки вернуться в Премьер-Лигу, поэтому ищет специалиста с соответствующим опытом.

Дайч дважды выводил "Бернли" в Премьер-Лигу и сейчас находится без клуба, будучи уволенным из "Эвертона" в январе.

Также Дайч привлекателен для "Лестера" тем, что привык работать с ограниченным бюджетом, а "лисы" находятся в стесненном финансовом положении.

The Sun добавляет, что Дайч был открыт к назначению в "Лестере" еще по ходу этого сезона, но "лисы", попрощавшись со Стивом Купером, предпочли пригласить Ван Нистелроя.


Метки Дайч, Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 11.05.2025 17:05 # sean-dyche18plus
    нахуй ему эта помойка?

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  2. gidro-met 11.05.2025 17:00 # gidro-met
    Ну это чтобы снова уверенный буст лифт Кам бэк исполнить

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