"Лестер" обдумывает приглашение Шона Дайча

Бывший главный тренер "Эвертона" и "Бернли" Шон Дайч находится на радаре у вылетевшего из Премьер-Лиги "Лестера".

"Лестер" до сих пор не принял решение насчет своего нынешнего рулевого Рууда Ван Нистелроя, однако тот, не имея опыта работы в Чемпионшипе, едва ли сможет избежать увольнения.



"Лестер" настроен с первой же попытки вернуться в Премьер-Лигу, поэтому ищет специалиста с соответствующим опытом.



Дайч дважды выводил "Бернли" в Премьер-Лигу и сейчас находится без клуба, будучи уволенным из "Эвертона" в январе.



Также Дайч привлекателен для "Лестера" тем, что привык работать с ограниченным бюджетом, а "лисы" находятся в стесненном финансовом положении.



The Sun добавляет, что Дайч был открыт к назначению в "Лестере" еще по ходу этого сезона, но "лисы", попрощавшись со Стивом Купером, предпочли пригласить Ван Нистелроя.