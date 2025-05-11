"Ньюкасл" победил "Челси" и вышел на третье место
"Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Челси" и вышел на третье место в Премьер-Лиге.
Впервые с января в стартовом составе "сорок" был назван Свен Ботман. Он и Энтони Гордон заменили Кирана Триппьера и Джо Уиллока.
Наставник "синих" Энцо Мареска доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ливерпуля" неделю назад (3:1).
Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на второй минуте. Ромео Лавиа потерял мяч возле своей штрафной, и после прострела Джейкоба Мерфи к дальней штанге Сандро Тонали направил снаряд в ворота — 1:0.
Гости оказались застигнуты врасплох и довольно долго приходили в себя. "Ньюкасл" пытался этим воспользоваться, оказывал давление, но реальных моментов не создавал.
Когда показалось, что натиск "сорок" несколько ослаб, "синие" остались вдесятером. Николас Джексон локтем в прыжке ударил по голове Ботмана и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку.
"Челси" кое-как продержался до перерыва, а с началом второго тайма стал по-настоящему удивлять. "Синие" выглядели крайне уверенно, несмотря на дефицит в одного игрока, и у "Ньюкасла" почти ничего не получалось.
У Роберта Санчеса просто не было работы во втором тайме, но на последней минуте основного времени Бруно Гимараэс при помощи рикошета забросил мяч в дальний угол ворот голкипера гостей — 2:0.
"Ньюкасл" совершенно не впечатлил во втором тайме, однако атаковать вдесятером на чужом поле было крайне сложно. "Челси" проявил свои морально-волевые качества, но это не сказалось на результате.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
11.05.2025 16:00
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Последние комментарии:
сука варди тупой члестер
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Писькорский с отчимом в сраной хрущевке живет. Осталось только их совместные фотки на фоне совковского ковра получить.
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лестер сравнял? ой как хорошо, ой как заебиииись!
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что за негра-обезьяна вечно показывают на трибунах? ведет себя как обдолбанный какой-то хуйней, какой-то очередной "известный" американский негр-репер чи шо?
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Печальнее всего что у виллы мертвый мю и ттх в концовке.
Похрду вилла в лч... Я чет все равно не верю что, челси выиграет у фореста на выезде.
А по такой игре форест канешно еще и вест хему всосать может. Хули, их лестер возит по полю в выездном матче. У форкста походу накопительная усталость, тупо не вывозят 90 минут.
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Барса просто фиерично разносит Реал, шикарный матч!
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Блять. Это ахуенно. Барса заслужила и Лп Лигу и ЛЧ.
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ебать.эта дворовая хуита = чемпионский матч лол лиги?даже в дырявой хрюндеслиге.где вообще без центра поля играют.такого кринжа не наблюдается.
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лестер провел колбасяунам ухахахаахах
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Заберите баунаноте в членси!
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Ебать классико. Эта Барселона просто прекрасна
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Ержан порадоваться не успел, уже среал обосцали, ору))
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Писькорская хуета, тебе циферки 1491 4 последние что-то говорят?
Адресочек для посылок Сургут, проспект Мира 4/1, кв. 45 вадидный?
Эхехехехе.
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Ттх и мю синхронно
Ох и заруба в финале будет))
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6 Челси
Ахахахахаха )))) ору
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норм реаловские обезьянки разносят помойку.
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Я так и знал что е6аный залупсвич будет стоить лиги шампиньонов императорам
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сосать бомжелона.
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Лестер ничейку тащит, Форест на своем месте в таблице остаётся
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Уэлбек оказывается в этом туре впервые в своей карьере забил 10 мячей за сезон, 34 года)
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