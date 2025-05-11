"Ньюкасл" победил "Челси" и вышел на третье место

"Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Челси" и вышел на третье место в Премьер-Лиге.

Впервые с января в стартовом составе "сорок" был назван Свен Ботман. Он и Энтони Гордон заменили Кирана Триппьера и Джо Уиллока.



Наставник "синих" Энцо Мареска доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ливерпуля" неделю назад (3:1).



Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на второй минуте. Ромео Лавиа потерял мяч возле своей штрафной, и после прострела Джейкоба Мерфи к дальней штанге Сандро Тонали направил снаряд в ворота — 1:0.



Гости оказались застигнуты врасплох и довольно долго приходили в себя. "Ньюкасл" пытался этим воспользоваться, оказывал давление, но реальных моментов не создавал.



Когда показалось, что натиск "сорок" несколько ослаб, "синие" остались вдесятером. Николас Джексон локтем в прыжке ударил по голове Ботмана и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку.



"Челси" кое-как продержался до перерыва, а с началом второго тайма стал по-настоящему удивлять. "Синие" выглядели крайне уверенно, несмотря на дефицит в одного игрока, и у "Ньюкасла" почти ничего не получалось.



У Роберта Санчеса просто не было работы во втором тайме, но на последней минуте основного времени Бруно Гимараэс при помощи рикошета забросил мяч в дальний угол ворот голкипера гостей — 2:0.



"Ньюкасл" совершенно не впечатлил во втором тайме, однако атаковать вдесятером на чужом поле было крайне сложно. "Челси" проявил свои морально-волевые качества, но это не сказалось на результате.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче