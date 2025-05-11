"Ньюкасл" победил "Челси" и вышел на третье место

Бруно Гимараэс "Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Челси" и вышел на третье место в Премьер-Лиге.

Впервые с января в стартовом составе "сорок" был назван Свен Ботман. Он и Энтони Гордон заменили Кирана Триппьера и Джо Уиллока.

Наставник "синих" Энцо Мареска доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ливерпуля" неделю назад (3:1).

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на второй минуте. Ромео Лавиа потерял мяч возле своей штрафной, и после прострела Джейкоба Мерфи к дальней штанге Сандро Тонали направил снаряд в ворота — 1:0.

Гости оказались застигнуты врасплох и довольно долго приходили в себя. "Ньюкасл" пытался этим воспользоваться, оказывал давление, но реальных моментов не создавал.

Когда показалось, что натиск "сорок" несколько ослаб, "синие" остались вдесятером. Николас Джексон локтем в прыжке ударил по голове Ботмана и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку.

"Челси" кое-как продержался до перерыва, а с началом второго тайма стал по-настоящему удивлять. "Синие" выглядели крайне уверенно, несмотря на дефицит в одного игрока, и у "Ньюкасла" почти ничего не получалось.

У Роберта Санчеса просто не было работы во втором тайме, но на последней минуте основного времени Бруно Гимараэс при помощи рикошета забросил мяч в дальний угол ворот голкипера гостей — 2:0.

"Ньюкасл" совершенно не впечатлил во втором тайме, однако атаковать вдесятером на чужом поле было крайне сложно. "Челси" проявил свои морально-волевые качества, но это не сказалось на результате.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. forester-ibe 11.05.2025 18:12 # forester-ibe
    сука варди тупой члестер

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  2. hachidlo 11.05.2025 18:11 # hachidlo
    Писькорский с отчимом в сраной хрущевке живет. Осталось только их совместные фотки на фоне совковского ковра получить.

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  3. skydreams 11.05.2025 18:07 # skydreams
    лестер сравнял? ой как хорошо, ой как заебиииись!

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  4. skydreams 11.05.2025 18:04 # skydreams
    что за негра-обезьяна вечно показывают на трибунах? ведет себя как обдолбанный какой-то хуйней, какой-то очередной "известный" американский негр-репер чи шо?

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  5. thegodfather 11.05.2025 18:02 # thegodfather
    Печальнее всего что у виллы мертвый мю и ттх в концовке.
    Похрду вилла в лч... Я чет все равно не верю что, челси выиграет у фореста на выезде.
    А по такой игре форест канешно еще и вест хему всосать может. Хули, их лестер возит по полю в выездном матче. У форкста походу накопительная усталость, тупо не вывозят 90 минут.

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  6. sellman 11.05.2025 18:01 # sellman
    Барса просто фиерично разносит Реал, шикарный матч!

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  7. kellborn 11.05.2025 18:01 # kellborn
    Блять. Это ахуенно. Барса заслужила и Лп Лигу и ЛЧ.

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  8. sean-dyche18plus 11.05.2025 18:01 # sean-dyche18plus
    ебать.эта дворовая хуита = чемпионский матч лол лиги?даже в дырявой хрюндеслиге.где вообще без центра поля играют.такого кринжа не наблюдается.

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  9. narcot 11.05.2025 17:58 # narcot
    лестер провел колбасяунам ухахахаахах

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  10. thegodfather 11.05.2025 17:55 # thegodfather
    Заберите баунаноте в членси!

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  11. kellborn 11.05.2025 17:50 # kellborn
    Ебать классико. Эта Барселона просто прекрасна

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  12. skydreams 11.05.2025 17:49 # skydreams
    Ержан порадоваться не успел, уже среал обосцали, ору))

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  13. imf-tau 11.05.2025 17:40 # imf-tau
    Писькорская хуета, тебе циферки 1491 4 последние что-то говорят?

    Адресочек для посылок Сургут, проспект Мира 4/1, кв. 45 вадидный?

    Эхехехехе.

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  14. thegodfather 11.05.2025 17:36 # thegodfather
    Ттх и мю синхронно
    Ох и заруба в финале будет))

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  15. forester-ibe 11.05.2025 17:31 # forester-ibe
    6 Челси

    Ахахахахаха )))) ору

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  16. sean-dyche18plus 11.05.2025 17:31 # sean-dyche18plus
    норм реаловские обезьянки разносят помойку.

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  17. thegodfather 11.05.2025 17:27 # thegodfather
    Я так и знал что е6аный залупсвич будет стоить лиги шампиньонов императорам

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  18. sean-dyche18plus 11.05.2025 17:21 # sean-dyche18plus
    сосать бомжелона.

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  19. gidro-met 11.05.2025 17:17 # gidro-met
    Лестер ничейку тащит, Форест на своем месте в таблице остаётся

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  20. sausage 11.05.2025 17:11 # sausage
    Уэлбек оказывается в этом туре впервые в своей карьере забил 10 мячей за сезон, 34 года)

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