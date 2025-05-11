Слот: "Артета заслуживает большой похвалы"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала" за широкий тактический арсенал.

Уже оформив титул Премьер-Лиги, в воскресенье "Ливерпуль" встретится со своим главным преследователем в лице "Арсенала".



Слот с большим уважением относится к работе Артете и тому, насколько непредсказуемым и разнообразным Микель сделал свою команду.



"По моему мнению, Микель заслуживает большой похвалы за то, как его команда играет. "Арсенал" может сыграть почти в любом стиле. Это большое достижение, когда вы можете играть не только в каком-то одном стиле. Команда Микеля способна быть разной, как мы это увидели в двух матчах против ПСЖ".



"Они могут разыгрывать стандарты. Они могут глубоко обороняться и быть доминирующей командой. Они могут играть с высоким прессингом. Они могут разыгрывать мяч от обороны или играть в длинный заброс мяча".



"Они хороши в каждом аспекте игры, и это означает, что их сложно анализировать, потому что ты не знаешь, с чем столкнешься".



"Этого можно достичь, только когда вы трудитесь в клубе много лет, но не все тренеры, которые давно находятся в своих клубах, могут играть в столь многих стилях. Это особенное. Такое нечасто увидишь", — цитирует Слота Daily Mail.