Слот: "Артета заслуживает большой похвалы"

Микель Артета и Арне Слот Наставник "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала" за широкий тактический арсенал.

Уже оформив титул Премьер-Лиги, в воскресенье "Ливерпуль" встретится со своим главным преследователем в лице "Арсенала".

Слот с большим уважением относится к работе Артете и тому, насколько непредсказуемым и разнообразным Микель сделал свою команду.

"По моему мнению, Микель заслуживает большой похвалы за то, как его команда играет. "Арсенал" может сыграть почти в любом стиле. Это большое достижение, когда вы можете играть не только в каком-то одном стиле. Команда Микеля способна быть разной, как мы это увидели в двух матчах против ПСЖ".

"Они могут разыгрывать стандарты. Они могут глубоко обороняться и быть доминирующей командой. Они могут играть с высоким прессингом. Они могут разыгрывать мяч от обороны или играть в длинный заброс мяча".

"Они хороши в каждом аспекте игры, и это означает, что их сложно анализировать, потому что ты не знаешь, с чем столкнешься".

"Этого можно достичь, только когда вы трудитесь в клубе много лет, но не все тренеры, которые давно находятся в своих клубах, могут играть в столь многих стилях. Это особенное. Такое нечасто увидишь", — цитирует Слота Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 15:00

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