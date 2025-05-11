Артета подтвердил, что "Арсенал" выйдет на трансферный рынок

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб собирается выйти на трансферный рынок.

Уступив ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов, "Арсенал" оформил очередной сезон без трофеев. Также "канонирам" не хватило сил для борьбы с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.



По словам Артеты, состав его команды изначально был "суперкоротким" на этот сезон, и Микель собирается исправить эту ситуацию грядущим летом.



"Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить свой состав и особенно улучшить игроков, которыми мы уже обладаем. А если рынок позволит нам увеличить свои шансы на успех, мы определенно постараемся это сделать".



"Но, думаю, мы должны сделать это по-своему, мы должны быть верны себе и своим ценностям. Вот и все".



"Мы с самого начала знали, что у нас суперкороткий состав, а также есть игроки, которые с высокой вероятностью могут травмироваться, потому что это происходило с ними в предыдущие сезоны", — цитирует Артету Daily Mirror.