"Реал" интересуется Вербрюггеном и Райей

Барт Вербрюгген Испанский "Реал" проявляет интерес к голкиперам Барту Вербрюггену из "Брайтона" и Давиду Райе из "Арсенала".

"Реал" уже некоторое время ищет преемника для 33-летнего Тибо Куртуа, а также может избавиться от своего запасного голкипера Андрея Лунина.

По информации The Sun, на радаре у "Реала" находится Вербрюгген, которого ранее связывали с переходом в "Баварию".

"Брайтон" заранее готовится к возможному расставанию с 22-летним голландцем, присматриваясь к Кувину Келлехеру из "Ливерпуля" и Джеймсу Траффорду из "Бернли".

"Реал" также интересуется Давидом Райей, но из-за возраста и дороговизны 29-летнего испанца этот трансфер выглядит маловероятным.


Метки Арсенал, Брайтон, Вербрюгген, Райя, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 606

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Последние комментарии:




  1. vals1702 11.05.2025 17:40 # vals1702
    когда есть Лунин, он играть должен. Бельгийская дырка - запас

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  2. thegodfather 11.05.2025 13:14 # thegodfather
    Ахсаа райа и салиба в реал
    Сака в мс

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