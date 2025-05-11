"Реал" интересуется Вербрюггеном и Райей

Испанский "Реал" проявляет интерес к голкиперам Барту Вербрюггену из "Брайтона" и Давиду Райе из "Арсенала".

"Реал" уже некоторое время ищет преемника для 33-летнего Тибо Куртуа, а также может избавиться от своего запасного голкипера Андрея Лунина.



По информации The Sun, на радаре у "Реала" находится Вербрюгген, которого ранее связывали с переходом в "Баварию".



"Брайтон" заранее готовится к возможному расставанию с 22-летним голландцем, присматриваясь к Кувину Келлехеру из "Ливерпуля" и Джеймсу Траффорду из "Бернли".



"Реал" также интересуется Давидом Райей, но из-за возраста и дороговизны 29-летнего испанца этот трансфер выглядит маловероятным.