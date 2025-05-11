Малуда ожидает, что "Челси" откажется от Санчо

Бывший вингер "Челси" Флоран Малуда ожидает, что "синие" откажутся от выкупа вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед".

В конце этого сезона, на который "Челси" взял Санчо в аренду у "Юнайтед", "синие" могут как выкупить Джейдона за 25 миллионов фунтов, так и вернуть игрока "красным дьяволам" со штрафом в 5 млн. фунтов.



Малуда так и не увидел у Санчо желания добиваться успеха с "Челси", поэтому Флоран выступает против постоянного трансфера 25-летнего англичанина, который забил четыре гола и отдал 10 результативных передач за "синих".



"После его перехода из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды я не увидел того, что я ожидал от него".



"В случае с Джейдоном Санчо талант здесь больше не причем. Санчо не показал, что действительно хочет преуспеть на поле с "Челси". Мы этого толком не увидели, и дело именно в этом".



"Поэтому в данный момент я не думаю, что для него было бы хорошо остаться в "Челси". Полагаю, клуб попытается пригласить новых игроков, поэтому он, наверное, вернется в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Малуда Daily Mirror.