Палмер: "Ньюкасл" может сожрать вас заживо"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер предупредил свою команду насчет выезда к "Ньюкаслу".

В воскресенье "Челси" проведет матч против своего прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-5 Премьер-Лиги, причем "Ньюкасл" имеет равное количество очков с "синими".



Палмер хочет, чтобы "Челси" сыграл смело, потому что иначе "Ньюкасл" и трибуны "Сент-Джеймс Парк" почуют неуверенность или страх в своем сопернике.



"Ньюкасл" — это большой матч. Мы знаем, каков их стадион, и мы знаем, что они тоже в зоне Лиги Чемпионов. Мы знаем, что это будет тяжело, но мы отправляемся туда за победой. Надеюсь, мы сможем сделать это".



"Нам нужно отправиться туда и быть смелыми. Если вы отправитесь туда и не будете смелыми, или если вы будете бояться, они могут сожрать вас заживо. Нам нужно помнить об этом", — цитирует Палмера Daily Mail.