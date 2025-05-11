Палмер: "Ньюкасл" может сожрать вас заживо"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер предупредил свою команду насчет выезда к "Ньюкаслу".
В воскресенье "Челси" проведет матч против своего прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-5 Премьер-Лиги, причем "Ньюкасл" имеет равное количество очков с "синими".
Палмер хочет, чтобы "Челси" сыграл смело, потому что иначе "Ньюкасл" и трибуны "Сент-Джеймс Парк" почуют неуверенность или страх в своем сопернике.
"Ньюкасл" — это большой матч. Мы знаем, каков их стадион, и мы знаем, что они тоже в зоне Лиги Чемпионов. Мы знаем, что это будет тяжело, но мы отправляемся туда за победой. Надеюсь, мы сможем сделать это".
"Нам нужно отправиться туда и быть смелыми. Если вы отправитесь туда и не будете смелыми, или если вы будете бояться, они могут сожрать вас заживо. Нам нужно помнить об этом", — цитирует Палмера Daily Mail.
11.05.2025 11:00
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Даже без основных фулбэков против супермегаСкилловых разрушителей доминаторов Челси - Касл вышел и спокойно всухую раскатал
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И он таки это сделал!
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Конечно сожрут даже не поперхнувшись,ведь команда Челси состоит из безхребетных амёб...
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Походу сожрут
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