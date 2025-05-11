Палмер: "Ньюкасл" может сожрать вас заживо"

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер предупредил свою команду насчет выезда к "Ньюкаслу".

В воскресенье "Челси" проведет матч против своего прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-5 Премьер-Лиги, причем "Ньюкасл" имеет равное количество очков с "синими".

Палмер хочет, чтобы "Челси" сыграл смело, потому что иначе "Ньюкасл" и трибуны "Сент-Джеймс Парк" почуют неуверенность или страх в своем сопернике.

"Ньюкасл" — это большой матч. Мы знаем, каков их стадион, и мы знаем, что они тоже в зоне Лиги Чемпионов. Мы знаем, что это будет тяжело, но мы отправляемся туда за победой. Надеюсь, мы сможем сделать это".

"Нам нужно отправиться туда и быть смелыми. Если вы отправитесь туда и не будете смелыми, или если вы будете бояться, они могут сожрать вас заживо. Нам нужно помнить об этом", — цитирует Палмера Daily Mail.


Метки Ньюкасл, Палмер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 11:00

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  1. gidro-met 11.05.2025 16:25 # gidro-met
    Даже без основных фулбэков против супермегаСкилловых разрушителей доминаторов Челси - Касл вышел и спокойно всухую раскатал

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  2. gary47 11.05.2025 16:15 # gary47
    И он таки это сделал!

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  3. hunter022 11.05.2025 11:14 # hunter022
    Конечно сожрут даже не поперхнувшись,ведь команда Челси состоит из безхребетных амёб...

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  4. ganinilyha 11.05.2025 11:00 # ganinilyha
    Походу сожрут

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