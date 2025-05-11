Каземиро решил остаться в "Юнайтед"
Полузащитник Каземиро решил, что останется в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.
В последние недели Каземиро набрал великолепную форму, утвердившись ключевым игроком для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.
С момента прихода Аморима в ноябре Каземиро сыграл 23 матча во всех соревнованиях и помог "Юнайтед" достичь финала Лиги Европы, что дает "красным дьяволам" возможность завоевать трофей и попасть в Лигу Чемпионов.
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС уже давно следят за Каземиро, однако talkSPORT утверждает, что у бывшего полузащитника "Реала" другие планы.
Каземиро планирует отвергнуть интерес со стороны и остаться в "Юнайтед", где у него остается один год по контракту и опция продления на 12 месяцев.
Добавим, победа над "Тоттенхэмом" в финале Кубка Лиги 21 мая обеспечила бы Каземиро не только его третий трофей с "Юнайтед", но также прибавку к зарплате благодаря возвращению клуба в Лигу Чемпионов.
11.05.2025 10:00
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Если будет также играть, то говно вопрос. У него менталка победителя и штампователя трофеев и эта чашка ЛЕ будет тоже полностью его заслугой. В МЮ таких больше нет.
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