Алонсо хочет купить Хейсена в "Реал"

Дин Хейсен Согласившийся возглавить "Реал" Хаби Алонсо хочет пригласить в испанский клуб защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

В пятницу "Байер" анонсировал расставание со своим главным тренером Хаби Алонсо, который, как ожидается, вскоре будет подтвержден сменщиком Карло Анчелотти в "Реале".

Хейсена сватали в "Реал" и раньше, однако talkSPORT ожидает, что после назначения Алонсо гранд Ла Лиги активизирует свой интерес к 20-летнему игроку сборной Испании.

Алонсо лично заинтересован в приглашении Хейсена, за которым также охотятся "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Для приобретения Хейсена "Реалу" пришлось бы раскошелиться на 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Дина с "Борнмутом" в качестве отступных.


Метки Алонсо, Борнмут, Реал, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 09:00

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