Алонсо хочет купить Хейсена в "Реал"

Согласившийся возглавить "Реал" Хаби Алонсо хочет пригласить в испанский клуб защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

В пятницу "Байер" анонсировал расставание со своим главным тренером Хаби Алонсо, который, как ожидается, вскоре будет подтвержден сменщиком Карло Анчелотти в "Реале".



Хейсена сватали в "Реал" и раньше, однако talkSPORT ожидает, что после назначения Алонсо гранд Ла Лиги активизирует свой интерес к 20-летнему игроку сборной Испании.



Алонсо лично заинтересован в приглашении Хейсена, за которым также охотятся "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Для приобретения Хейсена "Реалу" пришлось бы раскошелиться на 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Дина с "Борнмутом" в качестве отступных.