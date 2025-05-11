Алонсо хочет купить Хейсена в "Реал"
Согласившийся возглавить "Реал" Хаби Алонсо хочет пригласить в испанский клуб защитника "Борнмута" Дина Хейсена.
В пятницу "Байер" анонсировал расставание со своим главным тренером Хаби Алонсо, который, как ожидается, вскоре будет подтвержден сменщиком Карло Анчелотти в "Реале".
Хейсена сватали в "Реал" и раньше, однако talkSPORT ожидает, что после назначения Алонсо гранд Ла Лиги активизирует свой интерес к 20-летнему игроку сборной Испании.
Алонсо лично заинтересован в приглашении Хейсена, за которым также охотятся "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Для приобретения Хейсена "Реалу" пришлось бы раскошелиться на 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Дина с "Борнмутом" в качестве отступных.
11.05.2025 09:00
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