Минимум два клуба Премьер-Лиги хотят Гринвуда

Минимум два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении нападающего "Марселя" Мейсона Гринвуда.

Только на днях появилась информация, что Гринвуд перестал ладить с главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби и хочет вернуться в Англию после двух лет в Европе.



Несмотря на свою испорченную репутацию скандалом изнасилованием и избиением своей девушки, Гринвуд может получить второй шанс в Премьер-Лиге после того, как предоставить оный своему воспитаннику отказался "Манчестер Юнайтед".



По информации The Telegraph, минимум два клуба Премьер-Лиги задумываются о приглашении Гринвуда, и существует реальная вероятность, что 23-летний нападающий вернется домой в два ближайших трансферных окна.



А вот карьера Гринвуда в сборной Англии уже точно закончена, потому что с недавних пор Мейсон перешел под знамена Ямайки.