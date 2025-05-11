35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 11 мая, пятью поединками завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 14:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 20 последних матчах Премьер-Лиги "Ньюкасл" набрал 43 очка — больше только у "Ливерпуля" (46). "Челси" выиграл все три последних поединка в чемпионате — только третий раз в этом сезоне. "Сороки" одержали семь побед в 11 последних домашних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (1 ничья, 3 поражения).



Защитники "Ньюкасла" Фабиан Шер и Киран Триппьер в порядке, несмотря на мышечные судороги против "Брайтона". Жоэлинтон продолжает восстановление после травмы колена и едва ли вернется в этом сезоне.



Близок к выздоровлению нападающий "Челси" Марк Гиу, пропустивший три месяца с повреждением задней поверхности бедра. Основные игроки получили передышку против "Юргордена" в Лиге Конференций и должны вернуться в старт.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 16:15



"Манчестер Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже шесть матчей кряду (2 ничьи, 4 поражения). Безвыигрышная серия "Вест Хэм" в чемпионате насчитывает и того больше — восемь поединков (4 ничьи, 4 поражения). "Красные дьяволы" ни разу не уступили в 16 последних домашних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (13 побед, 3 ничьи), все четыре крайних выиграв без пропущенных голов.



"Юнайтед" может дать передышку защитнику Харри Магуайру. Должен сыграть Чидо Оби, который не заявлен на Лигу Европы. Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес, Диогу Далот и Джошуа Зиркзее остаются в лазарете.



Полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес, пропустивший три последних матча, залечил свою спину. Крисенсио Саммервил и Мичейл Антонио по-прежнему недоступны.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛЕСТЕР 16:15



"Ноттингем Форест" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и рискует впервые с декабря 2023 оформить три домашних поражения кряду в высшем дивизионе. В прошлый уикенд "Лестер", одолев "Саутгемптон" со счетом 2:0, впервые за 28 последних матчей Премьер-Лиги не пропустил. "Лисы" одержали лишь одну победу в 18 последних выездах к "лесникам" в чемпионате (5 ничьих, 12 поражений) — 2:3 в мае 2013.



Защитник "Форест" Мурильо должен быть в порядке, несмотря на возникшие с бедром проблемы против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник. Каллум Хадсон-Одои продолжает лечиться.



Вингер "Лестера" Факундо Буонанотте снова доступен после сотрясения. Рикарду Перейра и Стефи Мавидиди пока не поправились.



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:15



"Тоттенхэм" выиграл лишь один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 6 поражений) — против последнего "Саутгемптона". У "Кристал Пэлас" ни одной победы в пяти последних поединках чемпионата (3 ничьи, 2 поражения). "Шпоры" выиграли все девять последних домашних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник Адам Уортон не поможет "Пэлас" из-за небольшого повреждения связок лодыжки. Чади Риад и Шейк Дукуре по-прежнему травмированы.



Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин, наконец, залечил свою стопу. Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи могут получить передышку. Раду Дрэгушин, Лукас Бергвалл и Джеймс Мэддисон в этом сезоне уже не сыграют.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проигрывает дома уже 15 матчей Премьер-Лиги кряду (13 побед, 2 ничьи) — с поражения 0:1 от "Ноттингем Форест" в сентябре. 39% своих голов в этом сезоне английского первенства — 12 из 31 — "Арсенал" пропустил после стандартов, и это высший показатель в дивизионе. "Красные" не знают поражений дома от "канониров" в рамках Премьер-Лиги с сентября 2012.



Защитнику Конору Брэдли было обещано место в стартовом составе "Ливерпуля", а значит Трент Александер-Арнольд будет переведен в запас. Джо Гомес по-прежнему травмирован.



"Арсенал" будет лишен Габриэля Магальяэса, Такехиро Томиясу, Кая Хаверца и Габриэля Жезуса.