У Кудуса случился рецидив

У атакующего полузащитника "Тоттенхэма" Мохаммеда Кудуса случился рецидив в процессе восстановление после мышечных травм бедра.

Последний раз Кудус выходил на футбольное поле более трех месяцев назад — 4 января, когда "Тоттенхэм" поделил очки с "Сандерлендом" (1:1). Мохаммед получил травму и был заменен уже на 19-й минуте.



"Тоттенхэм" надеялся, что 25-летний Кудус вернется в строй в этом месяце и сыграет важную роль в продлении клубом прописки в Премьер-Лиге.



Однако The Sun сообщает в эксклюзивном материале, что у Кудуса обострились проблемы с четырехглавой мышцей бедра, и экс-игроку "Вест Хэма" даже может потребоваться операция.



Этот рецидив ставит под вопрос участие Кудуса в заключительных матчах сезона, а также его поездку со сборной Ганы на Чемпионат Мира, где африканцы попали в одну группу с Англией — их матч состоится в Бостоне 23 июня.