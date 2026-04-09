Эдди Хау "Ньюкасл" может быть вынужден продать сразу двух ключевых игроков грядущим летом.

Этот сезон складывается довольно разочаровывающим образом для "Ньюкасла", который в данный момент занимает только 12-е место в Премьер-Лиге.

В теории "Ньюкасл" еще может попасть в топ-5, но если чуда не случится, это будет иметь финансовые последствия для клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Без доходов от Лиги Чемпионов, как утверждает BBC, "Ньюкаслу" придется продать минимум одного или даже двух ключевых игроков, дабы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Среди наиболее ценных активов команды Эдди Хау значатся Тино Ливраменто, Сандро Тонали, Бруно Гимараэс и Энтони Гордон.





Метки Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. gidro-met 09.04.2026 17:44 # gidro-met
    Да Исака же наварились ! Видать понравилось , теперь можно и Гордона толкнуть за 60

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: