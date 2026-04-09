Эзе возобновил тренировки с "Арсеналом"

Эберечи Эзе Атакующий полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе возобновил тренировки в общей группе.

Из-за травмы икроножной мышцы Эзе пропустил финал Кубка Лиги, матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также первую встречу со "Спортингом" в Лиге Чемпионов.

Однако в четверг, сообщает Sky Sports, Эзе занимался с партнерами по "Арсеналу", что дает Эберечи хорошие шансы вернуться на футбольное поле против "Борнмута" в ближайшую субботу.

А вот Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор и Букайо Сака на тренировке "Арсенала" замечены не были.

Добавим, Сака пропустил два последних матча "канониров", тогда как Тимбер отсутствует с 14 марта.





Автор mihajlo   

Дата 09.04.2026 16:00

  1. arsenig 09.04.2026 16:43 # arsenig
    Эдегор вроде бы играл на днях. Снова травмирован? Он весь сезон травмирован, играет пару матчем между травмами.

