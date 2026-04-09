Эзе возобновил тренировки с "Арсеналом"

Атакующий полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе возобновил тренировки в общей группе.

Из-за травмы икроножной мышцы Эзе пропустил финал Кубка Лиги, матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также первую встречу со "Спортингом" в Лиге Чемпионов.



Однако в четверг, сообщает Sky Sports, Эзе занимался с партнерами по "Арсеналу", что дает Эберечи хорошие шансы вернуться на футбольное поле против "Борнмута" в ближайшую субботу.



А вот Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор и Букайо Сака на тренировке "Арсенала" замечены не были.



Добавим, Сака пропустил два последних матча "канониров", тогда как Тимбер отсутствует с 14 марта.