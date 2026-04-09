"Челси" готовится к расставанию с Росеньором

Лиам Росеньор "Челси" присматривает варианты на замену своему главному тренеру Лиаму Росеньору.

За последнее время сразу несколько ключевых игроков "Челси" усомнились в том, останутся ли они на "Стэмфорд Бридж". Среди них оказались Энцо Фернандес, Марк Кукурелья и Мойсес Кайседо. Также с уходом связывают Коула Палмера.

В раздевалке "Челси" есть ощущение, что назначенный в январе Росеньор, несмотря на все свои таланты, не обладает достаточным опытом и мастерством, чтобы превратить "синих" в реального претендента на крупнейшие трофеи.

Как утверждает Football Insider, эти сомнения передались и боссам "Челси", которые уже начали подготовительную работу к приглашению другого тренера.

Источники, близкие к взаимодействующим с "Челси" агентам и посредникам, называют Росеньора "обреченным". Вопрос лишь в том, кто заменит бывшего наставника "Дерби" и "Страсбура".

В данный момент неясно, в каком направлении хочет двигаться в "Челси". "Синие" могут обратить взор на своих бывших игроков Сеска Фабрегаса и Фрэнка Лэмпарда, на специалистов калибра Луиса Энрике и Унаи Эмери или на заслуживших хорошую репутацию в Премьер-Лиге Марку Силву, Оливера Гласнера, Андони Ираолу, чьи контракты истекают в конце сезона.





Метки Росеньор, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2026 15:00

Просмотров: 252

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. ptnpnh 09.04.2026 15:12 # ptnpnh
    Ну просто конченные далбаебы)))))))

    (ответить)

  2. bangladesh 09.04.2026 15:12 # bangladesh
    такой же путь дерьма как и у ттх

    (ответить)

  3. chelsea88 09.04.2026 15:06 # chelsea88
    Пусть передадут записку.

    (ответить)

  4. sausage 09.04.2026 15:02 # sausage
    Фото норм - назад к истокаи. Чисто тренер обезьянси, лучше не найти.

    (ответить)

  5. quavo 09.04.2026 15:01 # quavo
    росеньор хоть и лох е6аный, но если пошлют его с членси буст норм получит и сможет в условный брайтон смело идти

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: