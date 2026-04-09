"Челси" готовится к расставанию с Росеньором

"Челси" присматривает варианты на замену своему главному тренеру Лиаму Росеньору.

За последнее время сразу несколько ключевых игроков "Челси" усомнились в том, останутся ли они на "Стэмфорд Бридж". Среди них оказались Энцо Фернандес, Марк Кукурелья и Мойсес Кайседо. Также с уходом связывают Коула Палмера.



В раздевалке "Челси" есть ощущение, что назначенный в январе Росеньор, несмотря на все свои таланты, не обладает достаточным опытом и мастерством, чтобы превратить "синих" в реального претендента на крупнейшие трофеи.



Как утверждает Football Insider, эти сомнения передались и боссам "Челси", которые уже начали подготовительную работу к приглашению другого тренера.



Источники, близкие к взаимодействующим с "Челси" агентам и посредникам, называют Росеньора "обреченным". Вопрос лишь в том, кто заменит бывшего наставника "Дерби" и "Страсбура".



В данный момент неясно, в каком направлении хочет двигаться в "Челси". "Синие" могут обратить взор на своих бывших игроков Сеска Фабрегаса и Фрэнка Лэмпарда, на специалистов калибра Луиса Энрике и Унаи Эмери или на заслуживших хорошую репутацию в Премьер-Лиге Марку Силву, Оливера Гласнера, Андони Ираолу, чьи контракты истекают в конце сезона.