Энрике: "ПСЖ придется страдать на "Энфилде"

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике ожидает, что его команде придется "страдать" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Накануне ПСЖ одержал победу 2:0 над "Ливерпулем" в первом четвертьфинальном матче, хотя этот счет не отражает то игровое преимущество, которое имели подопечные Энрике.



По мнению Энрике, ПСЖ не так уж и доминировал против "Ливерпуля", вдобавок выезд на "Энфилд" будет заведомо сложнее для парижан.



"Я не думаю, что между командами такая уж большая разница. Мы знаем, что сыграть на "Энфилде" будет очень сложно. Мне доводилось делать это в качестве игрока и тренера, и это всегда сложно. Нам придется страдать в этом матче, но у нас всегда одинаковый настрой: независимо от стадиона, независимо от соперника, мы выходим на поле ради победы и попадания в следующий раунд", — цитирует Энрике The Guardian.