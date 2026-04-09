Слот объяснил, почему Салах даже не вышел на замену против ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему нападающий Мохамед Салах даже не вышел на замену против французского ПСЖ.

Весь первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ Салах провел на скамейке запасных, хотя в концовке Слот даже дал сыграть Александеру Исаку, который до этого не выходил на поле с декабря.



Слот объясняет это тем, что не хотел выпускать Салаха для игры в обороне — в концовке матча "Ливерпуль" даже не помышлял об атаках.



"В заключительной части матча игра сводилась к тому, чтобы уцелеть, нежели получить шанс забить. Ты никогда не знаешь наверняка, потому что в прошлом сезоне мы забили за пять минут до конца, но в этот раз мы 20-25 минут лишь оборонялись".



"Мо обладает столь многими качествами, но выходить на 20-25 минут, чтобы только обороняться в своей штрафной... Думаю, для него было лучше поберечь свою энергию на другие тяжелые матчи, что ждут нас впереди", — цитирует Слота The Independent.