Крис Вуд вернулся после полугода в лазарете

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд вернулся в строй после полугода отсутствия.

Вуд выдающимся образом отыграл прошлый сезон. Крис забил 20 голов в Премьер-Лиге, что позволило "Форест" квалифицироваться в Лигу Европы.



Этот же сезон оказался омрачен для Вуда проблемами с коленом. Крис не играет с середины октября, в декабре перенеся операцию.



Однако сейчас 34-летний новозеландец поправился и поехал с командой в Португалию на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Порту".



"Он начал тренироваться с командой. Он доступен на матч. Он трудится с нами, и нам нужно контролировать его нагрузку, но он приехал сюда. Это означает, что он будет в заявке на матч завтра".



"Он опытный игрок, он забивает голы, и это важно, что он готов помогать команде в данный момент, потому что перед нами много испытаний", — цитирует главного тренера "лесников" Витора Перейру BBC.