Слот надеется, что "Энфилд" вдохновит "Ливерпуль" на "камбэк" против ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот надеется, что поддержка "Энфилда" поможет его команде отыграться против французского ПСЖ и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 2:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, и на следующей неделе ПСЖ совершит ответный визит на "Энфилд".



Несмотря на то, что многие болельщики уже отвернулись от Слота, Арне надеется, что "Энфилд" сможет вдохновить команду на "камбэк".



"В прошлом сезоне (в ответном матче 1/8 финала) мы провели совершенно другой матч на "Энфилде" и могли вести 2:0 к 30-й минуте. Нам нужно будет сыграть лучше, и мы определенно будем нуждаться в наших фанатах, чтобы они помогли нам создать атмосферу, в которой мы сможем показать игру более высокого уровня, нежели сегодня".



"Большими отрезками этого матча мы были в режиме выживания, но, возможно, сейчас такой период сезона, когда мы в режиме выживания".



"Вы стараетесь найти способы, чтобы их качества так уж не проявлялись, но это действительно сложно против такой команды. В прошлом сезоне (в Париже) мы тоже были в режиме выживания. ПСЖ был гораздо лучше, но мы не сдались, и поэтому у нас все еще есть шансы в этом противостоянии. Они оставили нас в живых, не использовав ряд моментов. А теперь мы можем переместить игру на "Энфилд".



"Футбол так много рад показывал, что возможно всякое. Красные карточки, инциденты, назначенные и неназначенные пенальти, и не забывайте, что "Энфилд" может многое. Наши фанаты делают большую разницу для нас".



"Думаю, сегодня было очевидно, что мы нуждаемся в своих фанатах больше, чем когда-либо, противостоя ПСЖ", — цитирует Слота The Guardian.