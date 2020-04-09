Лисандро Мартинес снова готов играть за МЮ

Защитник Лисандро Мартинес готов вернуться к игре за "Манчестер Юнайтед" после травмы икроножной мышцы.

Мартинес пропустил все пять последних матчей "Юнайтед", однако Лисандро поехал с командой на тренировочный сбор в Дублин.



Выздоровление 28-летнего аргентинца случилось очень вовремя, потому что Харри Магуайр пропускает матч Премьер-Лиги против "Лидса" в следующий понедельник из-за дисквалификации.



"Это хорошо, что Лича снова рядом. Как вы знаете, Харри пропустит следующий матч, но вернулся Лича, а также у нас есть Лени (Йоро) и Эйден (Хевен), и мы просто хотим стать сильнее как коллектив — к этому мы и стремимся на этой неделе", — сообщил главный тренер Майкл Кэррик официальному веб-сайту "Юнайтед".



Также продолжают работать над возвращением в форму Патрик Доргу и Мейсон Маунт, а вот Маттейс Де Лигт остается в лазарете "Юнайтед".