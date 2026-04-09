Энрике отреагировал на игру "Ливерпуля" в пять защитников

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что его команда не была застигнута врасплох тактикой "Ливерпуля" на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов.

После поражения 4:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Англии главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот решил придать своей команде надежности, выпустив против ПСЖ сразу пятерых защитников.



Энрике признается, что прежде никогда не видел такого построения от "Ливерпуля", однако это не помешало ПСЖ одержать уверенную победу 2:0.



"Мне известно, что Арне Слот — отличный тренер, и это был первый раз, когда они сыграли в пять защитников, но мы привыкли к тому, что другие команды постоянно меняют свою схему, играя против нас".



"Это обычное дело, и я думаю, они провели отличный матч. Это было сложно с физической точки зрения, потому что они очень сильны и обладают множеством качественных игроков".



"Это был очень славный матч, и всегда приятно играть против Арне Слота, потому что они стараются играть в футбол в атакующей манере. Было приятно за этим наблюдать", — цитирует Энрике Evening Standard.