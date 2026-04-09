Слот: "Повезло проиграть только 2:0"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда могла проиграть французскому ПСЖ крупнее, чем 2:0.

Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, хотя счет 2:0 не отражает то игровое преимущество, которое имел ПСЖ.



"Ливерпуль" лишь 26% времени владел мячом и не нанес ни одного удара в створ, однако дефицит в два гола перед ответным матчем на "Энфилде" вселяет в Слота оптимизм.



"Нам повезло проиграть только 2:0, потому что они (ПСЖ) имели больше моментов, чем они забили. При этом было обидно пропустить первый гол, потому что мы ничего им не позволяли".



"Очень хорошо, что мы все еще в игре. Им предстоит приехать на "Энфилд", и "Энфилд" может сделать большую разницу".



"Мы хотели создать гораздо больше, но не сложилось. Они владели мячом, перемещая его по всему полю в невероятном темпе".



"Мы пытались высоко их прессинговать. Иногда это работало, но в большинство случаев им удавалось преодолевать наш прессинг".



"Когда мы действовали персонально, они направляли мяч нам за спину. Когда мы садились глубоко в оборону, мы почти ничего им не позволяли, хотя они забили гол, когда мы глубоко оборонялись".



"Я был на этом месте в прошлом сезоне. И хотя тогда мы одержали победу 0:1, игра была ровной той же. Матч на "Энфилде" получился совершенно другим, поэтому мы рады, что мы все еще в игре", — сообщил Слот TNT Sports.