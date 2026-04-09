ПСЖ в доминирующей манере победил "Ливерпуль"

Французский ПСЖ в доминирующей манере переиграл "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.

В стартовый состав "красных" вернулись Джереми Фримпонг и Алексис Макаллистер, заменив Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха. Выздоровевший Александер Исак начал матч в запасе.



"Ливерпуль" сразу же окопался возле своей штрафной, но продержался лишь 10 минут. Дезире Дуэ получил мяч на краю штрафной площади, развернулся и пробил с рикошетом от Райана Гравенберха, а мяч по дуге залетел под перекладину ворот Георгия Мамардашвили — 1:0.



Впоследствии хозяева мог забить еще несколько раз, но Мамардашвили отразил удары Хвичи Кварацхелии, Дуэ и Усмана Дембеле. Гости за первые 45 минут ни разу не пробили, даже неточно.



В начале второго тайма Дембеле отметился невероятным промахом, из района 11-метровой отметки направив мяч выше ворот.



Несмотря на отдельные вылазки "Ливерпуля", ПСЖ по-прежнему смотрелся значительно лучше и на 65-й минуте удвоил свое преимущество. Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю с Гравенберхом на плечах, сместился мимо Мамардашвили и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.



На 70-й минуте Ибраима Конате сзади прыгнул на Варрена Заир-Эмери. Рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR изменил свое решение, обнаружив игру в мяч.



В остатке матча "Ливерпуль" легко мог пропустить третий гол, но обошлось. Однажды "красных" спасла штанга, еще раз рефери вновь не решился назначить пенальти.



ПСЖ одержал победу в доминирующей манере, хотя счет, возможно, об этом не совсем говорит. "Ливерпулю" потребуется настоящее чудо в ответном матче, чтобы попасть в полуфинал.



ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (1:0)



Голы: Дуэ 11, Кварацхелия 65.



ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ (Ли 78), Дембеле (Эрнандес 88), Кварацхелия.



"Ливерпуль": Мамардашвили, Гомес, Конате, Керкез (Робертсон 78), Гравенберх, Макаллистер, Фримпонг (Ньони 90), Собослаи (Джонс 78), Вирц (Исак 78), Экитике (Гакпо 78).



Предупреждения: Гомес, Макаллистер.