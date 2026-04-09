ПСЖ в доминирующей манере победил "Ливерпуль"
Французский ПСЖ в доминирующей манере переиграл "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.
В стартовый состав "красных" вернулись Джереми Фримпонг и Алексис Макаллистер, заменив Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха. Выздоровевший Александер Исак начал матч в запасе.
"Ливерпуль" сразу же окопался возле своей штрафной, но продержался лишь 10 минут. Дезире Дуэ получил мяч на краю штрафной площади, развернулся и пробил с рикошетом от Райана Гравенберха, а мяч по дуге залетел под перекладину ворот Георгия Мамардашвили — 1:0.
Впоследствии хозяева мог забить еще несколько раз, но Мамардашвили отразил удары Хвичи Кварацхелии, Дуэ и Усмана Дембеле. Гости за первые 45 минут ни разу не пробили, даже неточно.
В начале второго тайма Дембеле отметился невероятным промахом, из района 11-метровой отметки направив мяч выше ворот.
Несмотря на отдельные вылазки "Ливерпуля", ПСЖ по-прежнему смотрелся значительно лучше и на 65-й минуте удвоил свое преимущество. Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю с Гравенберхом на плечах, сместился мимо Мамардашвили и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.
На 70-й минуте Ибраима Конате сзади прыгнул на Варрена Заир-Эмери. Рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR изменил свое решение, обнаружив игру в мяч.
В остатке матча "Ливерпуль" легко мог пропустить третий гол, но обошлось. Однажды "красных" спасла штанга, еще раз рефери вновь не решился назначить пенальти.
ПСЖ одержал победу в доминирующей манере, хотя счет, возможно, об этом не совсем говорит. "Ливерпулю" потребуется настоящее чудо в ответном матче, чтобы попасть в полуфинал.
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (1:0)
Голы: Дуэ 11, Кварацхелия 65.
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ (Ли 78), Дембеле (Эрнандес 88), Кварацхелия.
"Ливерпуль": Мамардашвили, Гомес, Конате, Керкез (Робертсон 78), Гравенберх, Макаллистер, Фримпонг (Ньони 90), Собослаи (Джонс 78), Вирц (Исак 78), Экитике (Гакпо 78).
Предупреждения: Гомес, Макаллистер.
09.04.2026 00:00
Эту Лигу Чемпионов заберет Бавария
08.04.2026 20:01 #
largo-winch
ну а игру смотреть то будете? сегодня Ливапю, в разрез вашим ожиданиям, устроит знатную ебалочку Писижи
08.04.2026 22:55 #
largo-winch
Какое же дерьмо Ливапю. Как сука можно разучиться играть.
Чтобы Хуйкез не казался полным дерьмом, ему рядом поставили Гомеса.
Сук ну какой же конченый Арне Хуйеглот.
Макаллистер вообще мяча не касается, его как школьника ебут в центре поля, а Граве похуй на него.
Абсолютно разучились играть и атаковать
Слот сука команду потерял
08.04.2026 23:00 #
largo-winch
Я не смотрю это говно уже 2 месяца
Даже фонады не смотрят, цитирую, "это дерьмо".
Дерьмопуль (в честь цвета его фанатов).
я вам говорю, не столько псж силен, сколько щас ливер просто немощ.
челси играл на равных, бавария их должна выносить в 2х матчах.
Мне кажется вы еще не до конца осознали, что у нас в одной части сетки будет Бавария-ПСЖ, а в другой Атлетико-Арсенал.
Этож просто один полуфинал ЛЧ можно скипать будет. Представляете, КАКОЕ унылое гавно нам выдадут Симеоне с Артетой?
просто позорный матч. кроме Челси в тильте никакие матчи не выключаю за 10 минут до конца, но тут лысое уебище сумело удивить. просто больно было смотреть на эту "игру"
Слат выставил автобус и пропустил через 10 минут после начала, а дальше растерялся. Тактический гейний!
Кстати, если этим летом на трансфер ТАА выставят, заберут ли его обратно красные, как думаете?
06.04.2026 14:15 # удалить
alexomck
Вообще Слот слишком упёрся в игру с вингерами, потом все эти полуфланги с игроками, которые совсем не подходят, и прочие сомнительные попытки. Салах нулевой, надо было взять яйца в кулак и усадить его с концами после первой ссоры, чтобы скинуть в январе этот балласт. Есть две хорошие десятки, почему не сыграть в 2 АПЗ? Латерали тоже имеются, а нормальных вингеров нет.
Слот читает фапл.
Плохая: это ПСГ слишком сильный. Для любой английской команды сейчас.
все силы на ответку! Просто решили поберечь силы, чтобы в ответке устроить ремонатду
ЗЫ матч на 6-0
2-0 не приговор конечно, но как будто парижане прям сильно лучше сейчас, они и на Энфилде будут фаворитами.
Финал Бавария - Арсенал
Ноль ударов в створ - это реалии колбасы?
Ждём новости об увольнении Слота и не потому что проиграли, а потому что команда полностью деградировала при Слоте.
Слота теперь уволят?
Ебать отскочили...
Сосут 2-0, а замент нет до 80 минуты...
Это что за гениальная тактика, кто знает???
Отскочили от 5-0 просто ебанные каличи…
Футболисты просто мусор и ниже по классу в раза 3...
Как собачки бегали - и все.
ПСж с любой ситуации выходил и не терял мяч ниразу - притом что не терял - а делал острые контры....Ебанные бараны с лысым физруком...
Позор и декласс - Етикетка в ногах путается в ногах...Да просто ебаннный позор...Ладно проиграть - но тут без шансов - как будто с Макаровым против танка...Настолько безнадега...Футболисты ни разу сука ни разу не перекусили атаку соперника - на характере и самоотдаче...
На Энфилде Салах их выебет
