ПСЖ в доминирующей манере победил "Ливерпуль"

Хвича Кварацхелия Французский ПСЖ в доминирующей манере переиграл "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.

В стартовый состав "красных" вернулись Джереми Фримпонг и Алексис Макаллистер, заменив Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха. Выздоровевший Александер Исак начал матч в запасе.

"Ливерпуль" сразу же окопался возле своей штрафной, но продержался лишь 10 минут. Дезире Дуэ получил мяч на краю штрафной площади, развернулся и пробил с рикошетом от Райана Гравенберха, а мяч по дуге залетел под перекладину ворот Георгия Мамардашвили — 1:0.

Впоследствии хозяева мог забить еще несколько раз, но Мамардашвили отразил удары Хвичи Кварацхелии, Дуэ и Усмана Дембеле. Гости за первые 45 минут ни разу не пробили, даже неточно.

В начале второго тайма Дембеле отметился невероятным промахом, из района 11-метровой отметки направив мяч выше ворот.

Несмотря на отдельные вылазки "Ливерпуля", ПСЖ по-прежнему смотрелся значительно лучше и на 65-й минуте удвоил свое преимущество. Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю с Гравенберхом на плечах, сместился мимо Мамардашвили и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.

На 70-й минуте Ибраима Конате сзади прыгнул на Варрена Заир-Эмери. Рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR изменил свое решение, обнаружив игру в мяч.

В остатке матча "Ливерпуль" легко мог пропустить третий гол, но обошлось. Однажды "красных" спасла штанга, еще раз рефери вновь не решился назначить пенальти.

ПСЖ одержал победу в доминирующей манере, хотя счет, возможно, об этом не совсем говорит. "Ливерпулю" потребуется настоящее чудо в ответном матче, чтобы попасть в полуфинал.

ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Дуэ 11, Кварацхелия 65.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ (Ли 78), Дембеле (Эрнандес 88), Кварацхелия.

"Ливерпуль": Мамардашвили, Гомес, Конате, Керкез (Робертсон 78), Гравенберх, Макаллистер, Фримпонг (Ньони 90), Собослаи (Джонс 78), Вирц (Исак 78), Экитике (Гакпо 78).

Предупреждения: Гомес, Макаллистер.





Дата 09.04.2026 00:00

  1. narcot 09.04.2026 00:37 # narcot
    членсы 0.9 - 1.57
    ливерхуй 2.2 - 0.18


    подзалупное позорище

  2. hachidlo 09.04.2026 00:32 # hachidlo
    Сегодня писькорскому дядя рустам устроит сюрприз по-грузинцки: проезд через задний ларс. И даже платить носатке не придётся. Абсолютно бесплатно. Максимальный трафик через тунель писькорского.

  3. anabanana94 09.04.2026 00:31 # anabanana94
    Эту Лигу Чемпионов заберет Бавария

  4. hachidlo 09.04.2026 00:28 # hachidlo
    08.04.2026 20:01 #
    largo-winch

    ну а игру смотреть то будете? сегодня Ливапю, в разрез вашим ожиданиям, устроит знатную ебалочку Писижи
    08.04.2026 22:55 #
    largo-winch

    Какое же дерьмо Ливапю. Как сука можно разучиться играть.
    Чтобы Хуйкез не казался полным дерьмом, ему рядом поставили Гомеса.
    Сук ну какой же конченый Арне Хуйеглот.
    Макаллистер вообще мяча не касается, его как школьника ебут в центре поля, а Граве похуй на него.
    Абсолютно разучились играть и атаковать


    Слот сука команду потерял
    08.04.2026 23:00 #
    largo-winch

    Я не смотрю это говно уже 2 месяца
    Даже фонады не смотрят, цитирую, "это дерьмо".

    Дерьмопуль (в честь цвета его фанатов).

  5. narcot 09.04.2026 00:26 # narcot
    прабабка и сися под шконочкой

  6. dembo 09.04.2026 00:21 # dembo
    я вам говорю, не столько псж силен, сколько щас ливер просто немощ.

    челси играл на равных, бавария их должна выносить в 2х матчах.

  7. kellborn 09.04.2026 00:07 # kellborn
    Мне кажется вы еще не до конца осознали, что у нас в одной части сетки будет Бавария-ПСЖ, а в другой Атлетико-Арсенал.

    Этож просто один полуфинал ЛЧ можно скипать будет. Представляете, КАКОЕ унылое гавно нам выдадут Симеоне с Артетой?

  8. skydreams 09.04.2026 00:07 # skydreams
    просто позорный матч. кроме Челси в тильте никакие матчи не выключаю за 10 минут до конца, но тут лысое уебище сумело удивить. просто больно было смотреть на эту "игру"

  9. brown-ale 09.04.2026 00:06 # brown-ale
    Слат выставил автобус и пропустил через 10 минут после начала, а дальше растерялся. Тактический гейний!

  10. gameboy 09.04.2026 00:06 # gameboy
    Кстати, если этим летом на трансфер ТАА выставят, заберут ли его обратно красные, как думаете?

  11. alexomck 09.04.2026 00:05 # alexomck
    Одна хорошая новость:

    06.04.2026 14:15 # удалить
    alexomck

    Вообще Слот слишком упёрся в игру с вингерами, потом все эти полуфланги с игроками, которые совсем не подходят, и прочие сомнительные попытки. Салах нулевой, надо было взять яйца в кулак и усадить его с концами после первой ссоры, чтобы скинуть в январе этот балласт. Есть две хорошие десятки, почему не сыграть в 2 АПЗ? Латерали тоже имеются, а нормальных вингеров нет.

    Источник: https://fapl.ru/posts/121307/?c=1#c8166462

    Слот читает фапл.

    Плохая: это ПСГ слишком сильный. Для любой английской команды сейчас.

  12. dembo 09.04.2026 00:04 # dembo
    все силы на ответку! Просто решили поберечь силы, чтобы в ответке устроить ремонатду


    ЗЫ матч на 6-0

    =

  13. redwhitegun 09.04.2026 00:04 # redwhitegun
    2-0 не приговор конечно, но как будто парижане прям сильно лучше сейчас, они и на Энфилде будут фаворитами.

  14. lovrentiy 09.04.2026 00:03 # lovrentiy
    Финал Бавария - Арсенал

  15. justnick 09.04.2026 00:03 # justnick
    Ноль ударов в створ - это реалии колбасы?

  16. lovrentiy 09.04.2026 00:01 # lovrentiy
    Ждём новости об увольнении Слота и не потому что проиграли, а потому что команда полностью деградировала при Слоте.

  17. justnick 09.04.2026 00:01 # justnick
    Слота теперь уволят?

  18. largo-winch 09.04.2026 00:01 # largo-winch
    Ебать отскочили...
    Сосут 2-0, а замент нет до 80 минуты...
    Это что за гениальная тактика, кто знает???

  19. skychnie-oboi 09.04.2026 00:00 # skychnie-oboi
    Отскочили от 5-0 просто ебанные каличи…
    Футболисты просто мусор и ниже по классу в раза 3...
    Как собачки бегали - и все.

    ПСж с любой ситуации выходил и не терял мяч ниразу - притом что не терял - а делал острые контры....Ебанные бараны с лысым физруком...
    Позор и декласс - Етикетка в ногах путается в ногах...Да просто ебаннный позор...Ладно проиграть - но тут без шансов - как будто с Макаровым против танка...Настолько безнадега...Футболисты ни разу сука ни разу не перекусили атаку соперника - на характере и самоотдаче...

  20. gameboy 09.04.2026 00:00 # gameboy
    На Энфилде Салах их выебет

