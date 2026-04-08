Слот объяснил, почему Салах не попал в стартовый состав против ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил свое решение оставить нападающего Мохамеда Салаха вне стартового состава на матч против французского ПСЖ.

Салах был назван только в запасе "Ливерпуля" на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, и Слот объясняет это тем, что травмы отступили, и у него появилась возможность выбирать.



"Думаю, это один из первых разов в этом сезоне, когда мне приходится принимать очень, очень, очень сложные решения".



"Это не совсем первый раз, но в этом сезоне у меня слишком часто практически не было выбора из-за того, что игроки травмированы или не готовы сыграть все 90 минут, поэтому мне приходилось сочетать доступных с двумя-тремя из тех, кто может сыграть 45 минут".



"Теперь — впервые в сезоне — у меня есть игроки на скамейке запасных. Может быть, не совсем впервые, но впервые, когда на скамейке запасных так много игроков, способных повлиять на игру".



"Это не только Мо, но также Александер Исак, Энди Робертсон, Кертис Джонс, Федерико Кьеза, Трей Ньони, Рио Нгумоа, и кого-то я еще забыл. Это совершенно нормальная вещь для клуба вроде нашего, и, к сожалению, подобное случалось не так часто в этом сезоне", — сообщил Слот TNT Sports перед началом матча в Париже.