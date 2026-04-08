Хаманн призвал Слота не выпускать Салаха против ПСЖ
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн призвал главного тренера "красных" Арне Слота не выпускать нападающего Мохамеда Салаха на матч Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв в Париже с действующим победителем турнира.
Хаманн заранее понимает, что "Ливерпулю" придется много трудиться и много терпеть, так что это не матч для 33-летнего Салаха, покидающего клуб в конце сезона.
"Когда отправляетесь в Париж, вам нужны трудяги, а Луис Энрике сам сказал на пресс-конференции, что его цель — владеть мячом больше, чем соперник".
"Я не думаю, что это матч для Салаха. Его время подходит к концу, и я буду очень удивлен, если он сыграет сегодня вечером", — сообщил Хаманн talkSPORT.
08.04.2026 17:00
