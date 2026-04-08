"Боруссия" подтвердила интерес к Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Ларс Рикен подтвердил, что его клуб задумывается о возвращении вингера "Астон Виллы" Джейдона Санчо.

Ранее в своей карьере Санчо провел два успешных периода в "Боруссии", и грядущим летом Джейдон может получить свой третий шанс в Дортмунде.



Дело в том, что контракт Санчо с "Манчестер Юнайтед", у которого "Вилла" взяла арен в аренду на этот сезон, истекает в конце июня и продлен не будет, поэтому 26-летний англичанин станет свободным агентом.



"В данный момент мы присматриваемся ко многим игрокам и тщательно их анализируем. Мы проверяем, смогут ли они сделать нас лучше. Мы производим это и с Джейдоном", — сообщил Рикен Bild.