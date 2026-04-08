Мане выбрал сборную Португалии

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеуш Мане решил связать международную карьеру со сборной Португалии.

"Вулверхэмптон" удручающим образом проводит этот сезон, уже давно смирившись с вылетом из Премьер-Лиги, однако игра Мане является одним из немногих приятных для "волков" моментов.



18-летний Мане забил два гола и отдал одну результативную передачу в 20 матчах Премьер-Лиги и, по слухам, своей игрой привлек внимание крупнейших английских клубов.



Но если трансферная битва за Мане еще впереди, то в борьбе за то, под какие знамена встанет Матеуш на уровне сборных, исход уже ясен.



Мане родился в Португалии, но с восьми лет живет в Англии, сборную которой он представлял на уровне U-18. Однако в минувший международный перерыв Матеуш был впервые вызван в молодежную сборную Португалии U-21, и это неслучайно.



Мане сыграл за Португалию против сверстников из Азербайджана и Шотландией, и следующей целью для Матеуша является попадание во взрослую сборную своей родной страны.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Мане вел переговоры с Португальской федерацией футбола несколько месяцев, в итоге согласившись выступать на международной арене под цветами Португалии.