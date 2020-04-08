"Тоттенхэм" следит за Траффордом

"Тоттенхэм" следит за ситуацией голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Тоттенхэм" попрощается с Гульельмо Викарио. По слухам, первый номер "шпор" уже практически договорился с "Интером".



С переходом в "Тоттенхэм" связывают Барта Вербрюггена, которого новый главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби знает по совместной работе в "Брайтоне", однако на 23-летнего голландца претендуют более серьезные клубы вроде "Челси" и "Баварии".



Альтернативой Вербрюггену для "Тоттенхэма" может стать Траффорд, который не готов мириться с ролью дублера Джанлуиджи Доннаруммы в "Сити", сообщает The Sun.



23-летний англичанин, которого "Сити" вернул прошлым летом из "Бернли" за 27 миллионов фунтов, также вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Астон Виллы".