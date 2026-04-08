Магуайр согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в МЮ
Ради того, чтобы задержаться в "Манчестер Юнайтед", защитник Харри Магуайр отклонил ряд более выгодных предложений, в том числе от "Интер Майами" из МЛС.
Накануне "Юнайтед" объявил, что Магуайр заключил новый однолетний контракт, покрывающий сезон 2026/27, с опцией продления на 12 месяцев.
По информации talkSPORT, Магуайру удалось предотвратить свое расставание с "Юнайтед" благодаря тому, что он согласился на понижение своей текущей зарплаты в 190,000 фунтов в неделю.
У Магуайра хватало вариантов с другими клубами в Премьер-Лиге и за рубежом, желавшими заполучить Харри свободным агентом, однако 33-летний англичанин хочет завершить свою карьеру в "Юнайтед".
Как утверждает The Sun, среди заграничных претендентов на Магуайра значились "Наполи" и "Интер Майами", причем последний был готов предложить Харри огромные деньги и возможность выступать бок о бок с Лионелем Месси.
08.04.2026 13:00
