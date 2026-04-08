Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"

В среду, 8 апреля, "Ливерпуль" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с французским ПСЖ.

"Ливерпуль" отправился на этот выезд, проиграв оба последних матча. Перед международным перерывом "красные" уступили "Брайтону" в Премьер-Лиге (2:1), а в минувший уикенд были разгромлены "Манчестер Сити" в Кубке Англии (4:0).



Поэтому успех этого сезона для "Ливерпуля" — а также судьба главного тренера Арне Слота — теперь целиком зависит от выступления в Лиге Чемпионов и попадания в топ-5 Премьер-Лиги.



- Прежде ПСЖ и "Ливерпуль" шесть раз встречались в еврокубках, одержав по три победы.



- В прошлом сезоне ПСЖ и "Ливерпуль" сошлись в 1/8 финала Лиги Чемпионов, одержав по домашней победе 1:0. В серии пенальти на "Энфилде" лучше оказались парижане.



- В том двухматчевом противостоянии с ПСЖ в прошлом сезоне "Ливерпуль" владел мячом лишь 38.6% времени и нанес на 14 ударов в створ меньше, чем соперник (18 против 4), и это худшие показатели для "красных" в плей-офф Лиги Чемпионов (с 2003/04).



- ПСЖ не проиграл ни одного из шести последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (5 побед, 1 ничья).



- ПСЖ неизменно выходил победителем из всех четырех двухматчевых противостояний с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов в прошлом и этом сезонах, одолев "Ливерпуль", "Астон Виллу", "Арсенал" и "Челси".



- В четырех из пяти предыдущих розыгрышей Лиги Чемпионов действующий победитель турнира сходил с дистанции в 1/4 финала, и лишь "Реалу" в сезоне 2022/23 удалось этого избежать.



- ПСЖ не проиграл ни одного из семи последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (6 побед, 1 ничья).



- До начала четвертьфинального раунда ПСЖ (90) и "Ливерпуль" (85) были лучшими командами по количеству ударов в створ в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но одни забили 34 гола, а другие — только 24.



- Хвича Кварацхелия совершил 11 результативных действий в 11 матчах Лиги Чемпионов за ПСЖ в этом сезоне.



- Доминик Собослаи является лучшим игроком "Ливерпуля" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов по голам (5) и результативным передачам (4).



- Ашраф Хакими отдал пять результативных передач в девяти матчах Лиги Чемпионов за ПСЖ в этом сезоне.



- Флориан Вирц создал 27 моментов с открытой игры в девяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов.



Нападающий Александер Исак восстановился после перелома ноги и может сыграть за "Ливерпуль" впервые с 20 декабря. Алиссон, Конор Брэдли, Джованни Леони и Ватару Эндо по-прежнему травмированы. Виргил Ван Дейк, Райан Гравенберх и Кертис Джонс находятся в одной желтой карточке от дисквалификации.



Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00