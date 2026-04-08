Слот предупредил "Ливерпуль" насчет возможного разгрома от ПСЖ
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот предупредил свою команду, что та потерпит разгромное поражение от ПСЖ, если снова потеряет контроль над игрой, как это случилось против "Манчестер Сити" в Кубке Англии.
В минувшую субботу "Ливерпуль" был разгромлен "Сити" со счетом 4:0, все четыре гола пропустив в течение 20 минут.
Впереди у "Ливерпуля" первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, и Слот заранее понимает, что такой соперник будет беспощаден, если "красные" выключатся из игры.
"Могу сказать вам, если завтра вечером мы проведем здесь такие же 20 минут, как были у нас против "Сити", мы снова пропустим четыре гола, потому что эти игроки знают, как действовать, когда мы проводим такие 20 минут".
"Это вызов для нас — быть в игре с первой и до последней секунды, играя на уровне, как в первые 35 минут против "Сити".
"Иначе это снова будет очень сложный вечер, как и в прошлом году, когда мы полностью заслуживали проиграть здесь 4:0 или даже крупнее".
"В этом и состоит красота футбола. Мы забили гол на 85-й минуте, и это было почти как ограбление", — цитирует Слота Sky Sports.
08.04.2026 09:00
Ущербная позиция - настроя не добавляет.
спасибо ему за 20тую чашку, но летом нужно прощаться
