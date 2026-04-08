Хаверц: "Райя — лучший голкипер в мире"
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц отметил роль голкипера Давида Райе в победе 0:1 над лиссабонским "Спортингом" в Лиге Чемпионов.
Именно Хаверц забил единственный гол в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов накануне вечером, но перед этим Райя отметился двумя отличными спасениями.
Также Райя совершил сейв в самом начале матча в Лиссабоне, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после удара Максимилиано Араухо с границы штрафной площади.
В итоге Райя забрал официальную награду лучшему игроку этого матча, и Хаверц считает, что 30-летнему испанцу сейчас нет равных во всем мире.
"Он по-прежнему недооценен в мировом футболе. На протяжении двух последних сезонов он был лучшим голкипером в мире", — сообщил Хаверц Amazon Prime.
С похвалой в адрес Райи выступил и главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
"В данный момент он феноменален. Он выступает выдающимся образом с момента перехода к нам. Нам очень повезло обладать им", — заявил Артета.
08.04.2026 08:00
Просмотров: 51
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: