Хаверц: "Райя — лучший голкипер в мире"

Давид Райя Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц отметил роль голкипера Давида Райе в победе 0:1 над лиссабонским "Спортингом" в Лиге Чемпионов.

Именно Хаверц забил единственный гол в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов накануне вечером, но перед этим Райя отметился двумя отличными спасениями.

Также Райя совершил сейв в самом начале матча в Лиссабоне, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после удара Максимилиано Араухо с границы штрафной площади.

В итоге Райя забрал официальную награду лучшему игроку этого матча, и Хаверц считает, что 30-летнему испанцу сейчас нет равных во всем мире.

"Он по-прежнему недооценен в мировом футболе. На протяжении двух последних сезонов он был лучшим голкипером в мире", — сообщил Хаверц Amazon Prime.

С похвалой в адрес Райи выступил и главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

"В данный момент он феноменален. Он выступает выдающимся образом с момента перехода к нам. Нам очень повезло обладать им", — заявил Артета.





Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Райя, Спортинг, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 51


Поиск: