Артета — о победе над "Спортингом": "Большой момент сезона"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал победу над лиссабонским "Спортингом" в Лиге Чемпионов "большим моментом сезона".

На выезд в Лиссабон "Арсенал" отправлялся на фоне двух подряд болезненных поражений, проиграв в финале Кубка Лиги "Манчестер Сити" и в четвертьфинале Кубка Англии "Саутгемптону".



И хотя "канониры" не показали своего лучшего футбола, им удалось одержать победу 0:1 против соперника, который в своем внутреннем первенстве не проиграл ни одного из 23 последних матчей.



Артета остался очень доволен тем, как "Арсенал" проявил свой характер. Микель надеется, что этот результат напомнит "канонирам", что за командой они являются.



"Я крайне рад — это был большой вечер, большой момент сезона. Особенно учитывая наши предыдущие результаты. Думаю, нам нужно было кое-что доказать. Вчера я говорил насчет индивидуальности и вещей, которые хочу видеть на поле. Это определенно случилось здесь, произошел сдвиг, и мы сделали это против столь большого соперника. Против них очень непросто, очень сложно играть. Они не просто так одержали 17 побед подряд. Они долгое время не проигрывали. Нам пришлось потрудиться ради победы".



"Начиная с августа, мы требуем от себя побеждать, побеждать и побеждать, а если вы не побеждаете, это катастрофа. Если вы не выиграли четыре трофея, это недостаточно. Так что у нас порядок с этим, но игрокам нужно было объективно посмотреть на вещи. Мне нужно было напомнить, что мы за команда и благодаря чему мы оказались там, где оказались. Нужно принять это, жить настоящим, стараться изо всех сил, а там посмотрим, что случится", — цитирует Артету The Guardian.