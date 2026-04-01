"Арсенал" вырвал победу против "Спортинга" благодаря позднему голу Хаверца

Кай Хаверц Гол Кая Хаверца в компенсированное время позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 против лиссабонского "Спортинга" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Как и ожидалось, Давид Райя вернулся на ворота "канониров". Выздоровевшие Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссард также вышли в стартовом составе.

В начале матча гостям повезло отделаться испугом. Бен Уайт не смог помешать Максимилиано Араухо пробить с границы штрафной площади, однако Райя кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

"Арсенал" ответил парой своих подходов к чужим воротам, а на 15-й минуте Нони Мадуэке закрутил мяч с углового в перекладину.

"Канониры" обозначили некоторое преимущество, но за первый тайм нанесли лишь один удар в створ, да и тот случился только на 43-й минуте.

Во втором тайме гости продолжили оказывать давление. На 63-й минуте Мартин Субименди даже поразил чужие ворота дальним ударом, однако Виктор Дьекереш задержался в офсайде.

В концовке матча "Спортинг" дважды показал зубы, но Райя оба раза сыграл надежно в ближнем бою.

А когда уже шло компенсированное время, Габриэль Мартинелли выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Кай Хаверц технично принял мяч, вторым касанием поразив ворота — 0:1.

Матч получился довольно закрытым, что логично, если учесть, что впереди еще 90 минут, как минимум. "Спортингу" слегка не хватило концентрации, чтобы добыть ничью.

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Хаверц 90.

"Спортинг": Силва, Фреснеда, Диоманде, Инасиу, Араухо, Морита, Симойнш (Браганса 62), Катаму, Тринкау, Гонсалвеш (Нел 79), Суарес.

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор (Хаверц 70), Троссард (Мартинелли 76), Мадуэке (Доуман 76), Дьекереш.

Предупреждение: Морита.





Автор mihajlo   

Дата 08.04.2026 00:00

  1. ivan-tns 08.04.2026 00:13 # ivan-tns
    Спортинг дома очень хорош! Неплохая проверка для Арсенала.

  2. largo-winch 08.04.2026 00:08 # largo-winch
    ТАА всё такой жи привозила, а в одном моменте вообще проебал мяч и даже не побежал обратно, кектус.
    но ска какой же ассист выдал)

  3. skydreams 08.04.2026 00:07 # skydreams
    среальский бестрофейник когда-нить трофей возьмет?) баварке мое уважение, правда могли легко все в 1 матче закончить

  4. redwhitegun 08.04.2026 00:07 # redwhitegun
    Оч похоже на первый матч против Байера, но тут продолжается серия ошибок, уже который матч. Габриэль получает капитанскую повязку и тут же практически привозит. Салиба тоже "хорош". За такие приколы более классная команда накажет сразу. Рая - топчик, Арсенал одной ногой в полуфинале.

  5. largo-winch 08.04.2026 00:05 # largo-winch
    что делает Арсенал на главной?? пили Баварию, вот там была жара

  6. hachidio 08.04.2026 00:05 # hachidio
  7. brown-ale 08.04.2026 00:04 # brown-ale
    Спортинг на удивление хорошо сыграл, но это типичная домашняя команды, на Эмирэйтсе у них нет никаких шансов.

  8. dembo 08.04.2026 00:01 # dembo
