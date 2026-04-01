"Арсенал" вырвал победу против "Спортинга" благодаря позднему голу Хаверца

Гол Кая Хаверца в компенсированное время позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 против лиссабонского "Спортинга" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Как и ожидалось, Давид Райя вернулся на ворота "канониров". Выздоровевшие Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссард также вышли в стартовом составе.



В начале матча гостям повезло отделаться испугом. Бен Уайт не смог помешать Максимилиано Араухо пробить с границы штрафной площади, однако Райя кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.



"Арсенал" ответил парой своих подходов к чужим воротам, а на 15-й минуте Нони Мадуэке закрутил мяч с углового в перекладину.



"Канониры" обозначили некоторое преимущество, но за первый тайм нанесли лишь один удар в створ, да и тот случился только на 43-й минуте.



Во втором тайме гости продолжили оказывать давление. На 63-й минуте Мартин Субименди даже поразил чужие ворота дальним ударом, однако Виктор Дьекереш задержался в офсайде.



В концовке матча "Спортинг" дважды показал зубы, но Райя оба раза сыграл надежно в ближнем бою.



А когда уже шло компенсированное время, Габриэль Мартинелли выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Кай Хаверц технично принял мяч, вторым касанием поразив ворота — 0:1.



Матч получился довольно закрытым, что логично, если учесть, что впереди еще 90 минут, как минимум. "Спортингу" слегка не хватило концентрации, чтобы добыть ничью.



"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Хаверц 90.



"Спортинг": Силва, Фреснеда, Диоманде, Инасиу, Араухо, Морита, Симойнш (Браганса 62), Катаму, Тринкау, Гонсалвеш (Нел 79), Суарес.



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор (Хаверц 70), Троссард (Мартинелли 76), Мадуэке (Доуман 76), Дьекереш.



Предупреждение: Морита.