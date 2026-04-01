"Арсенал" вырвал победу против "Спортинга" благодаря позднему голу Хаверца
Гол Кая Хаверца в компенсированное время позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 против лиссабонского "Спортинга" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.
Как и ожидалось, Давид Райя вернулся на ворота "канониров". Выздоровевшие Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссард также вышли в стартовом составе.
В начале матча гостям повезло отделаться испугом. Бен Уайт не смог помешать Максимилиано Араухо пробить с границы штрафной площади, однако Райя кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.
"Арсенал" ответил парой своих подходов к чужим воротам, а на 15-й минуте Нони Мадуэке закрутил мяч с углового в перекладину.
"Канониры" обозначили некоторое преимущество, но за первый тайм нанесли лишь один удар в створ, да и тот случился только на 43-й минуте.
Во втором тайме гости продолжили оказывать давление. На 63-й минуте Мартин Субименди даже поразил чужие ворота дальним ударом, однако Виктор Дьекереш задержался в офсайде.
В концовке матча "Спортинг" дважды показал зубы, но Райя оба раза сыграл надежно в ближнем бою.
А когда уже шло компенсированное время, Габриэль Мартинелли выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Кай Хаверц технично принял мяч, вторым касанием поразив ворота — 0:1.
Матч получился довольно закрытым, что логично, если учесть, что впереди еще 90 минут, как минимум. "Спортингу" слегка не хватило концентрации, чтобы добыть ничью.
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Хаверц 90.
"Спортинг": Силва, Фреснеда, Диоманде, Инасиу, Араухо, Морита, Симойнш (Браганса 62), Катаму, Тринкау, Гонсалвеш (Нел 79), Суарес.
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор (Хаверц 70), Троссард (Мартинелли 76), Мадуэке (Доуман 76), Дьекереш.
Предупреждение: Морита.
08.04.2026 00:00
Спортинг дома очень хорош! Неплохая проверка для Арсенала.
ТАА всё такой жи привозила, а в одном моменте вообще проебал мяч и даже не побежал обратно, кектус.
но ска какой же ассист выдал)
среальский бестрофейник когда-нить трофей возьмет?) баварке мое уважение, правда могли легко все в 1 матче закончить
Оч похоже на первый матч против Байера, но тут продолжается серия ошибок, уже который матч. Габриэль получает капитанскую повязку и тут же практически привозит. Салиба тоже "хорош". За такие приколы более классная команда накажет сразу. Рая - топчик, Арсенал одной ногой в полуфинале.
что делает Арсенал на главной?? пили Баварию, вот там была жара
Мир без хохлов был бы намного лучше.
Спортинг на удивление хорошо сыграл, но это типичная домашняя команды, на Эмирэйтсе у них нет никаких шансов.
хахаха сук, ебаные дебилы калонирские в жопу трахаются от победки над самим СПОРТИНГОМ!) будто если бы игра закончилась 0-0 , жалкие калониры не ебнули бы спортинг дома спокойно.... ахахах сук ну и дебилы)
арсосал закончился , несите новую ротету)
пока настоящие натуралы смотрели великолепный футбол в исполнении среала и баварии, всякие педики сидели дрочили на нулевой матч без моментом с рандомной хуйней в исполнении арсенала ахахах
