Вирц: "Верим в Слота"

Флориан Вирц и Арне Слот Плеймейкер "Ливерпуля" Флориан Вирц заявил, что его команда по-прежнему поддерживает своего главного тренера Арне Слота.

Безвольное поражение 4:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в минувший уикенд вызвало вопросы насчет желания игроков "Ливерпуля" стараться ради Слота.

Однако в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ Вирц развеял эти сомнения и заверил, что игроки "Ливерпуля" настроены показать свой лучший футбол.

"Да, конечно, мы верим в тренера. Команда должна верить в тренера, потому что мы выиграли лигу в прошлом сезоне. Мы провели много хороших матчей в этом сезоне, и мы хотели, чтобы он сложился лучше. Для нас по-прежнему многое находится на кону, и я вижу лишь то, что мы верим в тренера, и мы постараемся сыграть в свою лучшую игру завтра".

"Конечно, будучи игроком, ты хочешь играть в такого рода матчах. Я мечтал об этом, когда переходил в клуб, поэтому я постараюсь изо всех сил, чтобы хорошо провести матч завтра и на следующей неделе на "Энфилде", — цитирует Вирца The Independent.





Дата 07.04.2026 23:00

  largo-winch 08.04.2026 00:06
    а он в вас не верит))00

  2. anabanana94 07.04.2026 23:30 # anabanana94
