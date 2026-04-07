Слот подтвердил, что Исак готов сыграть с ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Александер Исак готов сыграть против французского ПСЖ.

Приступив к полноценным тренировкам на прошлой неделе после перелома ноги, Исак пропустил поражение 4:0 от "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка Англии в минувшую субботу.



Однако во вторник Исак оказался среди игроков, которых Слот взял с собой в Париж, и Арне подтверждает, что Александер набрал достаточную форму, чтобы появиться на замену.



"Он уже почти неделю тренируется с командой, он может сыграть часть матча, а иначе я бы его не взял".



"Я не взял его на "Этихад", потому что мы чувствовали, что он пока не может проявить себя. Мы думаем, что теперь он может проявить себя, но не со старта", — цитирует Слота BBC.