Магуайр уверен, что следующий сезон будет "особенным" для МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр уверен, что следующий сезон может стать "особенным" для его команды.

Ранее днем "Юнайтед" объявил, что Магуайр заключил новый контракт на следующий сезон с опцией продления на 12 месяцев.



Магуайр был восстановлен в качестве основного игрока "Юнайтед" после назначения Майкла Кэррика главным тренером в январе, и Харри чувствует, что его дела и дела всей команды идут в гору.



"Это удивительно. Как вы знаете, этой мой седьмой год здесь. Оказаться в этом клубе и сыграть за этот клуб один матч — это уже нечто особенное. А провести здесь семь лет и остаться на восьмой... Я по-настоящему это предвкушаю".



"Теперь фокус на том, чтобы сильно завершить этот сезон и в сильном положении подойти к следующему. Затем нам нужно будет сделать следующий год гораздо лучше, гораздо более позитивным и гораздо более особенным. Я по-настоящему это предвкушаю".



"Я чувствую, что сейчас мои дела идут хорошо. Я чувствую, что наш клуб прогрессирует, и я хочу быть частью этого".



"Я хочу оставить клуб в хорошем положении, когда уйду, и это самое важное. Дело не во мне, дело не в отдельных людях. Дело в команде и клубе, и я хочу оставить клуб в хорошем положении".



"Я чувствую, что следующий сезон может стать особенным годом, если мы продолжим упорно трудиться и хорошо поработаем над комплектацией состава летом. Впереди большое лето, но, как я сказал, давайте сосредоточимся на этом сезоне и на том, чтобы оказаться в хорошем положении на следующий год и сделать следующий год особенным", — цитирует Магуайра Sky Sports.