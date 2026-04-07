Бывший совладелец "Челси" Роман Абрамович учредил новый благотворительный фонд, который поможет решить судьбу денег с продажи лондонского клуба.

Как известно, 2.35 млрд. фунтов с продажи "Челси" в 2022 году до сих пор остаются на замороженном банковском счету.



Правительство Великобритании и Абрамович никак не могут договориться о судьбе этих средств, потому что власти требуют передать все деньги Украине, а Роман настаивает на поддержке всех, кто пострадал в ходе продолжающегося военного конфликта.



Однако теперь появился свет в конце тоннеля. В минувший уикенд Британская комиссия по благотворительности получила заявление о создании благотворительного фонда под названием The Foundation for the Victims of Conflict (Фонд помощи жертв конфликта).



Этот фонд связывают с Абрамовичем, а среди его руководителей значатся высокопоставленные и влиятельные дипломаты, отмечает The Athletic.



В данный момент эта заявка пока не одобрена. Вдобавок нет гарантий, что правительство согласится разморозить средства и передать их фонду.