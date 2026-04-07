Игроки "Юнайтед" хотят, чтобы Кэррик остался

Вингер Амад Диалло поведал, что игроки "Манчестер Юнайтед" хотят, чтобы Майкл Кэррик остался на посту главного тренера за пределы этого сезона.

С момента назначения Кэррика в январе "Юнайтед" поднялся на третье место в Премьер-Лиге и теперь имеет отличные шансы вернуться в Лигу Чемпионов.



Улучшились не только результаты, но и атмосфера в раздевалке. Диалло и его партнеры рады работать с Кэрриком, и Амад чувствует, что Майкл — "правильный человек" для "Юнайтед".



"Разумеется, не мы, игроки, решаем его будущее, но он великолепен. Он делает столь многое для команды, он обладает большим опытом, он знает клуб и имеет ту же ДНК".



"Мы думаем, он правильный человек, и мы очень довольны тем, что он делает прямо сейчас".



"Он обладает замечательным опытом, чтобы возглавлять этот клуб, он очень хорошо справляется, и у него очень хорошие отношения с каждым игроком. Иногда с такого рода тренером клуб может достичь того, где им положено быть".



"Лично я считаю, что он правильный человек, но это решаем не мы, игроки. Думаю, клуб примет решение в конце сезоне. Мы очень довольны обладать им в качестве тренера, и он хорошо справляется, таково мое искреннее мнение".



"С момента своего прихода он всем ясно дал понять, что хочет побеждать, хочет попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон, и он также работает с каждым из нас. Мы очень рады обладать им в качестве тренера", — цитирует Диалло The Telegraph.