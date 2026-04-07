Джеррард назвал ключевой матч для Слота

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" является ключом к будущему главного тренера "красных" Арне Слота.

Домашний матч против "Фулхэма" в ближайшую субботу расположился для "Ливерпуля" между двух четвертьфинальных встреч Лиги Чемпионов с ПСЖ.



Джеррард понимает, насколько "Ливерпулю" важно попасть в топ-5 Премьер-Лиги, и будущее Слота в клубе во многом зависит именно от этого.



"Игроки и сам тренер признали, что выступают недостаточно хорошо. Это неделя огромное важности. Они должны проявить себя, заставить с собой считаться, сплотиться и использовать возможность, чтобы оказать давление на "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед", поэтому матч с "Фулхэмом" столь же важен".



"Они должны постараться изо всех сил против ПСЖ, который затем приедет на "Энфилд". Они должны постараться взбодриться на концовку сезона, потому что в противном случае давление на игроков и Арне Слота только увеличится. Будучи фанатом, я не хочу этого видеть".



"Этот ключ, и матч против "Фулхэма" столь же важен. Если владельцы увидят, как отставание от "Виллы" или "Юнайтед" увеличится, за положение тренера станет тревожно".



"Я не хочу это видеть, я его огромный фанат, и я был потрясен его первым сезоном. Он хороший человек, очень хороший тренер, учитывая его достижения. Ключ к ситуации — матч с "Фулхэмом".



"Если он сможет усилить давление на "Виллу" и "Юнайтед", а также сохранит шансы перед ответным матчем с ПСЖ, все будет в порядке, и через шесть дней он будет чувствовать себя лучше. Если станет хуже, я бы переживал за тренера", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.