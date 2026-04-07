Райя не расстроился тем, что не сыграл в финале Кубка Лиги

Голкипер "Арсенала" Давид Райя заявил, что не расстроился невозможностью сыграть в финале Кубка Лиги.

И в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити", и в четвертьфинале Кубка Англии против "Саутгемптона" ворота "Арсенала" защищал Кепа Аррисабалага, дублер Райи.



Оба этих матча "Арсенал" проиграл, однако Райя уважает решение своего главного тренера Микеля Артеты и надеется, что эти неудачи вдохновят "канониров" на первую четвертьфинальную встречу Лиги Чемпионов со "Спортингом" во вторник.



"Нет, я не расстроился. Это часть футбола. Иногда выбирают тебя, иногда — нет. Это зависит от босса".



"Ты должен быть здесь и поддерживать свою команду, своих партнеров по команде и — в данном случае — Кепу, стараясь максимально помогать".



"Мы готовы пойти в бой снова. Я бы не стал использовать слово "давление". Мы были расстроены поражением от "Саутгемптона", но теперь это позади. Нам нужно использовать это горючее и эту боль на остаток сезона, начиная с завтра".



"Это возможность показать, кто мы такие и на что мы способны. Нам нужно использовать эту огромную возможность и выиграть завтрашний матч", — цитирует Райю Sky Sports.