Семеньо: "Не намерены останавливаться на достигнутом"

Нападающий "Манчестер Сити" Антуан Семеньо заявил, что его команда "не намерена останавливаться на достигнутом" в концовке этого сезона.

В субботу "Сити", окрыленный завоеванием Кубка Лиги, разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Также "Сити" не теряет надежд настичь лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал", и Семеньо полон уверенности, что "горожане" смогут ударно провести концовку сезона.



"Мы столь устремлены, у нас так много целей, которых мы все еще хотим достичь в этом сезоне. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, и нам просто нужно продолжать. Сейчас идет самая важная часть сезона, поэтому мы просто хотим выигрывать как можно больше матчей".



"Теперь каждый матч является финалом, поэтому нам просто нужно подстегивать себя, а там посмотрим, что случится", — цитирует Семеньо Sky Sports.