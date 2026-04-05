Фернандеш рекомендует МЮ Фернандеша

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш порекомендует своему клубу приобрести полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

Несмотря на то, что у Бруну есть контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев, будущее 31-летнего игрока сборной Португалии в "Юнайтед" находится под вопросом.



Контракт Бруну содержит доступный для зарубежных клубов пункт о выкупе, и ожидается, что после Чемпионата Мира грядущим летом полузащитник определится со своим будущим.



По информации The Sun, "Юнайтед" заранее готовится к сценарию с уходом Бруну, который, если решит уйти, посоветует "красным дьяволам" присмотреться к своему 21-летнему однофамильцу.



В минувший международный перерыв Матеуш был впервые в своей карьере вызван в португальскую сборную.



"Юнайтед" больше сосредоточен на Эллиоте Андерсоне, Адаме Уортоне и Сандро Тонали, подыскивая усиление центра поля, однако Матеуш может стать умным приобретением, особенно если "Вест Хэм" не удержится в Премьер-Лиге и будет вынужден устроить распродажу звезд.