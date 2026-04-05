Слот: "Не хотим, чтобы фанаты уходили раньше"

Фанаты Ливерпуля Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не хочет, чтобы болельщики его клуба уходили со стадиона раньше времени.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 4:0 в гостях у "Манчестер Сити" и вылетел из Кубка Англии со стадии 1/4 финала.

Многие болельщики "Ливерпуля" потянулись на выход с "Этихад" задолго до окончания матча, однако Слот понимает, что его команда может удержать фанатов на трибунах только хорошей игрой.

"Мы не хотим, чтобы они уходили раньше. Но для этого нам в первую очередь нужно играть лучше".

"И теперь нам нужно показать реакцию на такого рода поражение. Мы пережили уже так много разочарований в этом сезоне".

"Хорошая вещь в том, что фанаты всегда нас поддерживали, даже сегодня. На протяжении больших отрезков первого тайма они были очень громкими, до матча они были очень громкими".

"Поэтому в наших силах отреагировать — не только ради них, но и ради себя. И нужно сделать это в среду, когда нам снова будет противостоять очень хорошая команда и когда нам нужно будет снова сыграть, как в первые 35 минут здесь", — цитирует Слота Evening Standard.





Автор mihajlo   

Дата 05.04.2026 14:00

Количество просмотров Просмотров: 949

Последние комментарии:




  1. flfc 05.04.2026 14:49 # flfc
    Хочешь чтобы не уходили-свали сам!

  2. seregaball 05.04.2026 14:48 # seregaball
    Как играет Ливерпуль, его место в таблице, 14-ое и ниже

  3. seregaball 05.04.2026 14:47 # seregaball
    Сколько ещё терпеть унижения от тебя

  4. dexter 05.04.2026 14:44 # dexter
    Съеби из клуба

