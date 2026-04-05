Слот: "Не хотим, чтобы фанаты уходили раньше"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не хочет, чтобы болельщики его клуба уходили со стадиона раньше времени.
Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 4:0 в гостях у "Манчестер Сити" и вылетел из Кубка Англии со стадии 1/4 финала.
Многие болельщики "Ливерпуля" потянулись на выход с "Этихад" задолго до окончания матча, однако Слот понимает, что его команда может удержать фанатов на трибунах только хорошей игрой.
"Мы не хотим, чтобы они уходили раньше. Но для этого нам в первую очередь нужно играть лучше".
"И теперь нам нужно показать реакцию на такого рода поражение. Мы пережили уже так много разочарований в этом сезоне".
"Хорошая вещь в том, что фанаты всегда нас поддерживали, даже сегодня. На протяжении больших отрезков первого тайма они были очень громкими, до матча они были очень громкими".
"Поэтому в наших силах отреагировать — не только ради них, но и ради себя. И нужно сделать это в среду, когда нам снова будет противостоять очень хорошая команда и когда нам нужно будет снова сыграть, как в первые 35 минут здесь", — цитирует Слота Evening Standard.
05.04.2026 14:00
Просмотров: 949
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Хочешь чтобы не уходили-свали сам!
(ответить)
Как играет Ливерпуль, его место в таблице, 14-ое и ниже
(ответить)
Сколько ещё терпеть унижения от тебя
(ответить)
Съеби из клуба
(ответить)
