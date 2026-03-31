Англичане проиграли сборной Японии

Сборная Англии потерпела поражение 0:1 в товарищеском матче против Японии, так и не сумев ответить на гол Каору Митомы из "Брайтона".

Как и ожидалось, защитник "Арсенала" Бен Уайт получил место в стартовом составе "трех львов". Также с первых минут появились Нико О'Райли, Кобби Майну, Коул Палмер и Фил Фоден.



В начале матча хозяева "Уэмбли" имели подавляющее преимущество по владению мячом и нанесли пять ударов, но все оказались неточными.



Япония молчала впереди до 23-й минуты, когда провела контратаку, и Каору Митома в касание поразил нижний угол ворот после передачи Кэйто Накамуры с левого края штрафной — 0:1.



На 34-й минуте англичане ответили обводящим ударом Эллиота Андерсона — перекладина! Однако вскоре уже японцы огрызнулись попаданием в перекладину, чем отметился Аясэ Уэда.



В начале второго тайма японцы еще пару раз угрожали воротам Джордана Пикфорда, после чего сосредоточились на обороне. Англия давила, но по-настоящему опасных моментов почти не создавала. Лишь в концовке Льюис Холл напряг голкипера.



Японцы произвели сильное впечатление, тогда как Англия откровенно разочаровала своей беззубой игрой, что дает Томасу Тухелю пищу для размышлений.



Сборная Англии — сборная Японии — 0:1 (0:1)



Гол: Митома 23.



Сборная Англии: Пикфорд, Уайт (Ливраменто 59), Конса (Магуайр 83), Гехи (Берн 83), О'Райли (Холл 59), Андерсон, Майну (Гарнер 71), Палмер (Боуэн 59), Роджерс, Фоден (Соланке 59), Гордон (Рэшфорд 71).