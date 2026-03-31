Англичане проиграли сборной Японии

Каору Митома Сборная Англии потерпела поражение 0:1 в товарищеском матче против Японии, так и не сумев ответить на гол Каору Митомы из "Брайтона".

Как и ожидалось, защитник "Арсенала" Бен Уайт получил место в стартовом составе "трех львов". Также с первых минут появились Нико О'Райли, Кобби Майну, Коул Палмер и Фил Фоден.

В начале матча хозяева "Уэмбли" имели подавляющее преимущество по владению мячом и нанесли пять ударов, но все оказались неточными.

Япония молчала впереди до 23-й минуты, когда провела контратаку, и Каору Митома в касание поразил нижний угол ворот после передачи Кэйто Накамуры с левого края штрафной — 0:1.

На 34-й минуте англичане ответили обводящим ударом Эллиота Андерсона — перекладина! Однако вскоре уже японцы огрызнулись попаданием в перекладину, чем отметился Аясэ Уэда.

В начале второго тайма японцы еще пару раз угрожали воротам Джордана Пикфорда, после чего сосредоточились на обороне. Англия давила, но по-настоящему опасных моментов почти не создавала. Лишь в концовке Льюис Холл напряг голкипера.

Японцы произвели сильное впечатление, тогда как Англия откровенно разочаровала своей беззубой игрой, что дает Томасу Тухелю пищу для размышлений.

Сборная Англии — сборная Японии — 0:1 (0:1)

Гол: Митома 23.

Сборная Англии: Пикфорд, Уайт (Ливраменто 59), Конса (Магуайр 83), Гехи (Берн 83), О'Райли (Холл 59), Андерсон, Майну (Гарнер 71), Палмер (Боуэн 59), Роджерс, Фоден (Соланке 59), Гордон (Рэшфорд 71).





Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Японии

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2026 23:40

  1. gameboy 01.04.2026 00:19 # gameboy
    Пшеки, шо с ебалой?

  2. gameboy 01.04.2026 00:18 # gameboy
    Бен Уайт нахуй
    Палмер на два хуй

  3. gary47 01.04.2026 00:04 # gary47
    Тошнотворное зрелище

  4. sausage 31.03.2026 23:45 # sausage
    Норм Тухель поглумился с составом)

Все комментарии к этой новости

